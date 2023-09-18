Afra Saraçoğlu sette gelinlikle uyudu. Tatil yorgunluğunu çıkardı

Sosyal medyadan diziye dair paylaşım yapan Afra Saraçoğlu'nun gelinlikli kareleri olay oldu. Saraçoğlu, gelinlikle uyuduğu sırada çekilen fotoğrafının altına "Kariyerim boyunca o kadar cok giydim ki ruh halim ektedir" notunu düştü.

Afra Saraçoğlu sette gelinlikle uyudu. Tatil yorgunluğunu çıkardı

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle dikkatleri üzerine çeke Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.

ekran-goruntusu-2023-09-18-161022.png

Dizi başlar başlamaz ilk bölümden karelerini paylaşan Saraçoğlu'nun gelinlikli haline beğeni yağdı.

Peş peşe paylaştığı kareler, kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

ekran-goruntusu-2023-09-18-160906.png

GELİNLİKLE UYUDU

Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı gelinlikle uyuduğu karenin altına "Kariyerim boyunca o kadar cok giydim ki ruh halim ektedir

ekran-goruntusu-2023-09-18-161041.png

neyse efenim 2. Sezonumuzla bu aksam Star Tv 'de sizlerleyiz. Birbirimizi cok ozledik hadi bitsin artik bu hasret :)) bu sezon baya bombe btw" notunu düştü.

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Osmancık'ta korkutan yangın Güncel
Osmancık'ta korkutan yangın
Seçim vaadi mülakat kalkacak nasıl yalan çıktı. Emre Ulaş mizahın babasını çizdi Karikatür
Seçim vaadi mülakat kalkacak nasıl yalan çıktı. Emre Ulaş mizahın babasını çizdi
Atatürk filminden paylaşılan kare heyecan yarattı Magazin
Atatürk filminden paylaşılan kare heyecan yarattı
Antalya'da 725 bin adet kaçak makaron ele geçirildi: 5 gözaltı Güncel
Antalya'da 725 bin adet kaçak makaron ele geçirildi: 5 gözaltı
Fikret Orman’dan Yeniçağ’a flaş açıklama. Basın toplantısı yapacağı iddia edilmişti Spor
Fikret Orman’dan Yeniçağ’a flaş açıklama. Basın toplantısı yapacağı iddia edilmişti
Firari uyuşturucu taciri tutuklandı Güncel
Firari uyuşturucu taciri tutuklandı
Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem Dünya
Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem