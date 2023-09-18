Afra Saraçoğlu sette gelinlikle uyudu. Tatil yorgunluğunu çıkardı

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle dikkatleri üzerine çeke Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.

Dizi başlar başlamaz ilk bölümden karelerini paylaşan Saraçoğlu'nun gelinlikli haline beğeni yağdı.

Peş peşe paylaştığı kareler, kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

GELİNLİKLE UYUDU

Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı gelinlikle uyuduğu karenin altına "Kariyerim boyunca o kadar cok giydim ki ruh halim ektedir

neyse efenim 2. Sezonumuzla bu aksam Star Tv 'de sizlerleyiz. Birbirimizi cok ozledik hadi bitsin artik bu hasret :)) bu sezon baya bombe btw" notunu düştü.