Yalnız yaşıyordu. Evinde ölü bulundu

Uşak’ın Elmalıdere Mahallesi'nde korkunç olay yaşandı. Müstakil bir evde yalnız yaşayan Orhan Arıkum’dan (59) yakınları bir süredir haber alamayınca durumdan şüphelenerek arkadaşı E.K.'yi aradı.

Kendisine bakmak için evine giderek camdan baktığında Arıkum’un cansız bedenini gören E.K., 112 Acil Çarı Merkezi’ni arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orhan Arıkum’un ölümü şüpheli bulunarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Arıkum’un cansız bedeni, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.