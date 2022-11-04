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Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı verdi

Yalova Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. 

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 15:46
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Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı verdi

Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı verdi
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversiteye 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS B grubu Ortaöğretim,2020 KPSS (B) grubu ön lisans ve 2021 KPSS (B),2022 KPSS (B) Lisans grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.


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