Türkiye'nin ünlü plajında köpek balığı kıyıya kadar geldi. Köpek balığını köpek sanan biri 'İp getireyim mi' dedi

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan beldesindeki Palmiye Plajı'nda halka çok yakın mesafede köpek balıkları görüntülendi. O anlar vatandaşlar tarafından heyecanlı şekilde kaydedildi.

Köpek balıklarının kıyıya yaklaşması görenleri şaşırttı. Sahilde olan vatandaşlar köpek balığını avlanırken cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Korkan tatilciler yavaş yavaş kıyıdan uzaklaştı.

Kıyıya bu kadar yakın görüntülenen köpek balıkları vatandaşları şaşkına çevirdi. Köpek balığı, insanların olduğu bölgeden uzaklaşırken denizdeki vatandaşlar derin bir nefes aldı.

Muğla'da sahilde köpek balıkları görüntülendi.

KÖPEK BALIĞI NEDEN KIYIYA GELİR?

Köpek balıkları normalde kıyıda görülmez. Eğer köpek balıkları kıyıya geliyorsa bunun en önemli sebebi iklim değişikliğidir. Balık türleri iklim değişikliği nedeniyle kıyılara yanaşır.

Öte yandan sürüyü takip ederek kıyıya kadar geldikleri tahmin edilen köpek balıklarının çiftleşmek için geldiği de bildirildi.