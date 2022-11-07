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Yalova’da iş yerine kumar operasyonu

Yalova’da bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken 107 bin 752 lira nakit para ele geçirildi.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 15:11
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Yalova’da kumar operasyonu: 11 gözaltı

Yalova’da iş yerine kumar operasyonu
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Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 11 kişi gözaltına alırken 107 bin 752 lira nakit para ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi. İş yerinin kumar oynanması için tasarlanan arka bölümünde 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Arka bölümde 107 bin 752 TL, iskambil kartları, çok sayıda para cinsinden üstü yazılı yazboz da ele geçirildi.

Kumar operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi hakkında adli ve idari işlemler gerçekleştirildi.


(Kaynak: İHA)

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