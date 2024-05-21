Doğadan kentlere: Dağ keçileri evlerin çatılarında gezmeye başladı

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan dağ keçileri, Çemişgezek ilçesinin sokaklarını mesken edinmiş durumda. İlçe halkının yaban keçilerine gösterdiği sevgi ve hassasiyet, bu ilginç dönüşümde etkili oldu. Artık keçiler, evlerin çatıları ve teraslarında rahatça dolaşıyorlar ve hatta bazı ağaçların dallarını karınlarını doyurmak için kullanıyorlar.

Bu olağanüstü olay, yöre sakinlerinden Fatih Boztaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, keçilerin evlerin çatılarında gezinme ve doğaya uyum sağlama yeteneklerini gözler önüne serdi.