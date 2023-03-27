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Yanan evde mahsur kalan kedi son anda kurtarıldı

Antalya’da 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında yangın çıktı. Çıkan yangında evde mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 16:59
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Yanan dairede mahsur kalan kedi kurtarıldı

Yanan evde mahsur kalan kedi son anda kurtarıldı
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İHA'nın haberine göre, Antalya’da 3 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Yangın esnasında sahibinin evde bıraktığı kedi ise itfaiye ekiplerince pencereden alınarak son anda kurtarıldı.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Güllü Pınar Caddesi üzerindeki 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Emre Ünal’ın (33) kedisini bırakıp dışarı çıktığı dairede, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahalede bulunurken, bir yandan da dairenin pencere kısmında bulunan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, merdiven yoluyla pencereye yanaşıp kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Çevre binadaki mahalle sakinleri de yangın dolayısıyla sokağa dökülürken, dairedeki yangın ekiplerce söndürüldü. Kedi ise bir süre sonra olay yerine gelen sahibine teslim edildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

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