Yanan marketi işte böyle yağmaladılar. Olası İstanbul Depremi’nde de bu mu yaşanacak?

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde zincir market grubu A101’in bir şubesinde nedeni bilinmeyen sebepten yangın çıktı.

Sosyal medyada yerel haberleri paylaşan @istanbulduysun isimli kullanıcının paylaştığı görüntülerde yangından hemen sonra birçok kişinin marketin çevresinde biriktiği ve sahipsiz kalan marketin ürünlerinin yağmalandığı anlar pes dedirtti.

Bir kadının yakınını "Gel, gel" diye çağırması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Paylaşımın altına birçok kullanıcı yorum yaparak tepkisini gösterdi. En dikkat çeken yorumlar, olası bir İstanbul'u vuracak depremde veya herhangi bir felakette de aynı görüntülerin yaşanmasının muhtemel olduğu yorumları yapıldı.