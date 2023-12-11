Yanan marketi işte böyle yağmaladılar. Olası İstanbul Depremi’nde de bu mu yaşanacak?

Gaziosmanpaşa’da yanan bir marketin ürünlerinin yağmalandığı anlar kameralara yansıdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yanan marketi işte böyle yağmaladılar. Olası İstanbul Depremi’nde de bu mu yaşanacak?

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde zincir market grubu A101’in bir şubesinde nedeni bilinmeyen sebepten yangın çıktı.

ekran-goruntusu-2023-12-11-214553.jpg

Sosyal medyada yerel haberleri paylaşan @istanbulduysun isimli kullanıcının paylaştığı görüntülerde yangından hemen sonra birçok kişinin marketin çevresinde biriktiği ve sahipsiz kalan marketin ürünlerinin yağmalandığı anlar pes dedirtti.

ekran-goruntusu-2023-12-11-214612.jpg

Bir kadının yakınını "Gel, gel" diye çağırması dikkat çekti.

ekran-goruntusu-2023-12-11-214646.jpg

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Paylaşımın altına birçok kullanıcı yorum yaparak tepkisini gösterdi. En dikkat çeken yorumlar, olası bir İstanbul'u vuracak depremde veya herhangi bir felakette de aynı görüntülerin yaşanmasının muhtemel olduğu yorumları yapıldı.

ekran-goruntusu-2023-12-11-214715.jpg

ekran-goruntusu-2023-12-11-214834.jpg

Öne Çıkanlar
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Son Haberler
Federasyonun gücü boksör başkana yetecek mi? Sedat Kaya yazdı Spor
Federasyonun gücü boksör başkana yetecek mi? Sedat Kaya yazdı
Türk futbolu adına utanç gecesi! Avrupa'ya rezil olduk. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Türk futbolu adına utanç gecesi! Avrupa'ya rezil olduk. Turgay Beşyıldız yazdı
Fatih'te park halinde duran otomobiller kundaklandı Gündem
Fatih'te park halinde duran otomobiller kundaklandı
Dağlık bölgede yürüyüş yapan adam kayalıklardan düştü Gündem
Dağlık bölgede yürüyüş yapan adam kayalıklardan düştü
Fatih Altaylı'dan Trafik Magandalarına Sert Çıkış: 'Bir Grup Hayvanla Yaşamak Zorunda Kalıyoruz!' Gündem
Fatih Altaylı'dan Trafik Magandalarına Sert Çıkış: 'Bir Grup Hayvanla Yaşamak Zorunda Kalıyoruz!'
Masterchef Tahsin'in göndermeli videosuna elenen Cemre'den fotoğraflı yanıt geldi. Elenen yarışmacının arkasından göbek attılar Magazin
Masterchef Tahsin'in göndermeli videosuna elenen Cemre'den fotoğraflı yanıt geldi. Elenen yarışmacının arkasından göbek attılar