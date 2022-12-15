15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Zeytinlik talanı yasasında AKP'den geri adım

Zeytinlik alanların madencilik faaliyetleri için kullanılmasına izin verecek düzenleme torba kanun teklifinden çıkarıldı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 02:06
Takip Et

Zeytinliklerde madenciliğe izin torba kanun teklifinden çıkarıldı

Zeytinlik talanı yasasında AKP'den geri adım
+
Aa
-

Zeytin sahalarında madencilik faaliyeti yapılmasını da öngören kanun teklifinin görüşmeleri TBMM komisyonunda başlarken, Muğlalı zeytin üreticileri Meclis önünde basın açıklaması yaparak teklife tepki gösterdi.

MECLİS'TE EYLEM

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın (TEMA) çağrısıyla Muğla'dan gelen yaklaşık 100 zeytin üreticisi, TBMM kapısında toplandı. Grubun, bütçe görüşmeleri nedeniyle ziyaretçi yasağı olması nedeniyle içeriye girişine izin verilmedi.

Muhalefet milletvekilleri, grubu, kendi araçları ile Meclis kampüsüne taşıdı. Ellerinde 'Zeytinime dokunma' yazılı pankart bulunan grup, getirdikleri zeytin dallarından yaptıkları taçları başlarına taktı.

"ZEYTİNLİKLERİMİZİ FEDA ETTİRMEYECEĞİZ"

Grup adına açıklama yapan zeytin üreticisi Necla Işık, "İkizköy Akbelen'de tam 1,5 yıldır nöbet var. Biz buraya derdimizi anlatmaya geldik. Gecenin bir yarısında yağmur çamur demeden zeytinimizi, çoluğumuzu çocuğumuzu, her şeyimizi bırakıp buralara kadar koştuk. Fakat gördük ki yine köylünün sesi kesilmeye çalışılıyor.

Bir avuç köylüyüz burada. Biz buraya savaşmaya gelmedik. Topumuz, tüfeğimiz zeytinler. 'Barışın simgesi, şifadır, ata mirasıdır' dedik. 'Niçin kömür uğruna feda ediliyor' diye sormak için buradayız. Kömür için zeytinliklerimizi asla feda ettirmeyeceğiz. Bu sefer zeytinimizi, toprağımızı vermeyeceğiz. Tutunduğumuz tek dalımızı kesmek istiyorlar. Kestirmeyeceğiz ne pahasına olursa olsun" dedi.

VERİLEN ÖNERGEYLE TEKLİF METİNDEN ÇIKARILDI

Zeytin üreticileri daha sonra komisyonda teklifin görüşmelerini takip etti. Komisyonda da tansiyon zaman zaman yüksekti. Salon kapasitesi dolunca oturacak yer bulamayan CHP’li vekiller, AKP'li vekillerle tartıştı.

Tartışmanın ardından görüşmelerin Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda devam etmesine karar verildi. Salon değişti ama tartışma bitmedi. Bu kez de usul tartışması nedeniyle tansiyon yükseldi. Tartışmaların ardından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelere başlandı. Tepkilere neden olan madde AKP ve MHP'nin verdiği önergeyle teklif metninden çıkarıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
1
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
2
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
3
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
4
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
5
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
6
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
7
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿İran’da hava kirliliği: Yaklaşık 42 bin kişi hayatını kaybetti
﻿İran’da hava kirliliği: Yaklaşık 42 bin kişi hayatını kaybetti
﻿İran’da hava kirliliği: Yaklaşık 42 bin kişi hayatını kaybetti
﻿Peru’da OHAL ilan edildi
﻿Peru’da OHAL ilan edildi
﻿Peru’da OHAL ilan edildi
﻿ABD'nin 2 eyaletinde daha TikTok yasağı
﻿ABD'nin 2 eyaletinde daha TikTok yasağı
﻿ABD'nin 2 eyaletinde daha TikTok yasağı
﻿Almanya'dan 10 milyar euroluk imza
﻿Almanya'dan 10 milyar euroluk imza
﻿Almanya'dan 10 milyar euroluk imza
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.