Zeytinlik talanı yasasında AKP'den geri adım

Zeytin sahalarında madencilik faaliyeti yapılmasını da öngören kanun teklifinin görüşmeleri TBMM komisyonunda başlarken, Muğlalı zeytin üreticileri Meclis önünde basın açıklaması yaparak teklife tepki gösterdi.

MECLİS'TE EYLEM

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın (TEMA) çağrısıyla Muğla'dan gelen yaklaşık 100 zeytin üreticisi, TBMM kapısında toplandı. Grubun, bütçe görüşmeleri nedeniyle ziyaretçi yasağı olması nedeniyle içeriye girişine izin verilmedi.

Muhalefet milletvekilleri, grubu, kendi araçları ile Meclis kampüsüne taşıdı. Ellerinde 'Zeytinime dokunma' yazılı pankart bulunan grup, getirdikleri zeytin dallarından yaptıkları taçları başlarına taktı.

"ZEYTİNLİKLERİMİZİ FEDA ETTİRMEYECEĞİZ"

Grup adına açıklama yapan zeytin üreticisi Necla Işık, "İkizköy Akbelen'de tam 1,5 yıldır nöbet var. Biz buraya derdimizi anlatmaya geldik. Gecenin bir yarısında yağmur çamur demeden zeytinimizi, çoluğumuzu çocuğumuzu, her şeyimizi bırakıp buralara kadar koştuk. Fakat gördük ki yine köylünün sesi kesilmeye çalışılıyor.

Bir avuç köylüyüz burada. Biz buraya savaşmaya gelmedik. Topumuz, tüfeğimiz zeytinler. 'Barışın simgesi, şifadır, ata mirasıdır' dedik. 'Niçin kömür uğruna feda ediliyor' diye sormak için buradayız. Kömür için zeytinliklerimizi asla feda ettirmeyeceğiz. Bu sefer zeytinimizi, toprağımızı vermeyeceğiz. Tutunduğumuz tek dalımızı kesmek istiyorlar. Kestirmeyeceğiz ne pahasına olursa olsun" dedi.

VERİLEN ÖNERGEYLE TEKLİF METİNDEN ÇIKARILDI

Zeytin üreticileri daha sonra komisyonda teklifin görüşmelerini takip etti. Komisyonda da tansiyon zaman zaman yüksekti. Salon kapasitesi dolunca oturacak yer bulamayan CHP’li vekiller, AKP'li vekillerle tartıştı.

Tartışmanın ardından görüşmelerin Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda devam etmesine karar verildi. Salon değişti ama tartışma bitmedi. Bu kez de usul tartışması nedeniyle tansiyon yükseldi. Tartışmaların ardından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelere başlandı. Tepkilere neden olan madde AKP ve MHP'nin verdiği önergeyle teklif metninden çıkarıldı.