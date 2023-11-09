Yanardağ patladı dünya haritası değişti

Japonya'da deniz altındaki bir yanardağın patlaması sonucu yeni bir ada gün yüzüne çıktı.

Yanardağ patladı dünya haritası değişti

Japonya açıklarındaki Iwo Jima Adası yakınında yeni bir ada ortaya çıktı.

Deniz altındaki yanardağda yaşanan patlamalar sonucu oluşan kara parçası, dünyanın en yeni adası oldu.

Yaklaşık 3 haftadır süren yanardağ patlamalarında Pasifik Okyanusu’ndaki Iwo Jima Adası’nda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Japonya Meteoroloji Ajansı, yanardağda patlamaların daha önce de yaşandığını ancak ilk defa gözle görülür jeolojik değişimler yaşandığını belirtti.

Patlamaların devam etmesiyle adanın daha da büyüyebileceği kaydedildi.

Tokyo Üniversitesinden fahri volkanoloji profesörü Setsuya Nakada, magmanın Iwo Jima civarında bir süredir su altında patladığını ve magmanın yüzeyin altında kaya gibi katılaştığını söyledi. Bölgenin üzerinden uçan Nakada, 30 Ekim'deki patlamanın ardından biriken katılaşmış magmanın yüzeyi kırmaya başladığını ve yeni adanın oluşmasına neden olduğunu söyledi. Nakada, "Daha erken bir aşamada, siyah renkli dikey bir jet, katılaşmış bir magma olan enkaz ve yukarıya doğru su fışkırdı" dedi.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Iwo Jima, Ogasawara Adası'nın güneyinde aktif bir yanardağdır. Ayrıca 2021'de büyük bir deniz altı patlaması yaşayan Fukutoku-Okanoba su altı yanardağının da yaklaşık 60 km kuzeyinde yer alıyor. Temmuz 2022'de, Iwo Jima'nın güneydoğu kıyısında ilk kez bir magmatik patlama ve bir freatomagmatik patlama kaydedildi. Bunu haziran ayında ve ekim ayında bir başka patlama izledi.

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