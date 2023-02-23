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  • Mehmet Barlas depremin suçunu depremde kızını kaybeden Orhan Aydın'a attı. Pes dedirten yazısını Otağtepeki villasından

Mehmet Barlas depremin suçunu depremde kızını kaybeden Orhan Aydın'a attı. Pes dedirten yazısını Otağtepeki villasından yazdı

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas depremin suçunu depremde kızını kaybeden tiyatrocu Orhan Aydın’a attı. Barlas’ın Otağtepe’deki villasında yazdığı yazı büyük tepki çekti.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 14:12
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Barlas depremin suçunu depremde kızını kaybeden Aydın'a attı

Mehmet Barlas depremin suçunu depremde kızını kaybeden Orhan Aydın'a attı. Pes dedirten yazısını Otağtepeki villasından yazdı
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Yandaş Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü “Deprem pişkinleri” başlıklı yazısında 21 yıllık AKP iktidarının sorumluluğunu görmezden gelerek depremin sorumluluğunu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay ve depremde kızını kaybeden tiyatrocu Orhan Aydın'a yükledi.

ORHAN AYDIN'I DA SUÇLADI

Barlas'ın tepki çeken yazısı şu şekilde:

"Yıl 2019... CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bugün yerle bir olan meydanda kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlemiş. Miting meydanının çevresindeki evlerin hiçbiri bugün ayakta değil. Hakkını yemeyelim, Lütfü Savaş'a diğer sol örgütler de destek vermiş. Bugün deprem konusunda en fazla sesi çıkan TİP'li Barış Atay ve tiyatrocu Orhan Aydın da hasarlı binaların yenilenmesine karşı çıkanların başını çekmiş."

AKP VE MHP EL ELE REDDETMİŞTİ

Barlas'ın iddiasının aksine muhalefetin depreme ilişkin tüm önerileri ise TBMM'nin raflarında kaldı. Son olarak TBMM Genel Kurulu’nda, CHP Grubu’nun; “depreme karşı önlem alınması, deprem toplanma alanlarının tespiti, gerekli bölgelere toplantı alanları yapılması, eksikliklerin giderilmesi, depreme dayanıklılığı bulunmayan binaların saptanması” için verdiği Meclis Araştırma Önergesi’nin gündeme alınması önerisi görüşülmüştü. Önerge, 23 Kasım 2022 tarihinde AKP ve MHP oyları ile reddedilmişti.

LÜTFÜ SAVAŞ YAYINDA SÖYLEMİŞTİ

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 23 Ocak 2023'te Cansu Canan Özgen’in sunduğu "40" adlı programda “Hatay, yıkıcı bir depremin tekrarına hazırlıklı mı?" sorusuna "Değil! Hazırlıklı olması için genel hükümetle belediyelerin işbirliği yapması lazım. 37 dönümlük bir arazi, orayla ilgili bir kentsel dönüşüm istedim, her şeyi yaptık, 5 buçuk yıldır bize bakanlık cevap bile vermiyor. Maalesef hükümet bizleri yok sayıyor, görmezden geliyor!" diye yanıt vermişti.

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