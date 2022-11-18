Yandaş Medya vurgun yapan alışveriş sitesinin tanıtımını yapmış

Gerçek Gündem’den Ökkeş Taşkın’ın haberine göre; Ticaret Sicili Gazetesi’nde 7 Ekim 2022 tarihinde yayımlanarak Ankara merkezli kurulan ve Çağatay Emre B. isimli şahsın üzerine kayıtlı ‘Star Gold Elektrikli Ev Aletleri Züccaciye Perakende Ticaret Limited Şirketi’ne bağlı ‘Mandalinev’ adlı e-ticaret sitesi binlerce kişinin mağdur olmasına neden olduğu iddia edildi.

Mandalinev, parasını aldığı halde çok sayıda müşterisine ürünlerini göndermedi. Şikayetçilerin sayısının hızla artmasının ardından site kapatıldı, şirket sahibi kayıplara karıştı.

TİCARET BAKANLIĞI DETAYI

Bu olaydan sonra çok sayıda kişi suç duyurusunda bulunurken, ‘Mandalinev’ adlı e-ticaret sitesinin Ticaret Bakanlığı, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından duyurulan ETBİS’le, kayıt dışılığın önüne geçileceği ve elektronik ticarette güven ortamının tesis edilerek, e-ticaret hacminin artırılacağı belirtilmişti.

2017 tarihi itibarıyla hizmete açılan ETBİS’e, elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunan hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıların, faaliyete başlamadan önce e-Devlet kapısı üzerinden kayıt olması ve bildirimde bulunması gerekmektedir.

YANDAŞ MEDYA REKLAMINI YAPTI

Öte yandan vurgun sitesinin reklamını AKP’ye yakınlığıyla bilinen Takvim gazetesi başta olmak üzere birçok haber sitesi yaptı.

Takvim’in tanıtım haberinde site hakkında, “e-ticaret sektöründe ilham veren yeniliklerin markası” diye söz edilirken, haberimizin ardından reklam yayından kaldırıldı.