Yandaş gazetelerin gözde yönetmeni Erdoğan'a helallik itirafı yapınca fena bir twit attı. Önce solcuydu sonra sıkı Erdoğancı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem felaketinin vurduğu Adıyaman’da ‘helallik’ istemesi sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kullanıcının yorum yaptığı #helaletmiyorum etiketi kısa sürede ülke gündeminde birinci sıraya yükseldi.

Ülke gündeminde birinci sıraya yerleşen etiket on binlerce paylaşıma konu oldu. Deprem öncesi alınmayan önlemler, depremde kaybedilen insanlar ve hükümetin deprem sonrası yetersiz kalmasını eleştiren binlerce sosyal medya kullanıcısı #helaletmiyorum etiketi ile paylaşım yaptı.

Yönetmen Kutluğ Ataman, Gezi Parkı protestoları zamanındaki dönüşüne ek yaptı, bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaptı.

İlk günlerde Gezi Parkı protestolarına destek veren ancak kısa bir süre sonra yön değiştiren yönetmen Kutluğ Ataman da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İşte Ataman’ın Erdoğan'ın Kızılay'ı eleştirenler için kullandığı sözlerle ti'ye alan paylaşımı:

Yönetmen Kutluğ Ataman, özellikle Gezi protestoları zamanında gösterdiği hızlı değişim ile gündemi meşgul etmişti. Başta, eylemlere destek verdiği görülen Ataman'ın yön değiştirdiği, hatta eylemlere katılanları 'Ergenekon'un uzantıları' olarak anlatmaya başlamıştı. Ardından bu minvalde yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündeme gelen Ataman, içinde 'La İlahe İllallah' yazan 'Su' adlı eserini Külliye'ye hediye etmişti.

İktidara olan yakın duruşunu korumaya devam eden yönetmen, aynı yılın Ağustos ayında Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda, 'eskiden' benimsediği sol görüş hakkında şu sözleri söylüyor:

"...

Sol diyorum ama ben de kendimi sosyalist olarak görüyorum. Türkiye'deki sol sol değil bence. O kafa sadece kendi ideolojisi olsun istiyor. Mesela ağalık sistemi bizim buralarda yoktur. Güneydoğu'da olmuştur.

- Bizdeki sol niye sol değil?

- Arkaik sol diyelim ona. İnsanlar değişiyor, Türkiye dışına çıkıyor ve görüyorlar. Hayat değişiyor. Sovyetler çoktan yıkıldı. Bizde hâlâ slogancı, öğrenilmiş, dogmatik bir sol var. Ben onu mümkün olduğu kadar faşist buluyorum. Kendi çevremden de görüyorum, yavaş yavaş onlar da kendi özeleştirilerini yapıyorlar. En azından bir bölümü."

Kutluğ Ataman, son günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündemde, öne çıkansa 'yine' değişen fikirleri.

Günümüzdeki Ataman, depremlerin ardından Erdoğan'a gönderme yaptığı söylemlerle öne çıkmaya başladı.

Önümüzdeki günler ne gösterir bilinmez ama Kutluğ Ataman'ın, eserlerinden çok değişen fikirleriyle öne çıkacağı tahmin edilebilir gibi duruyor.

KUTLUĞ ATAMAN KİMDİR?

1961 yılında İstanbul'un Tophane semtinde dünyaya geldi. Kutluğ Ataman aslen Erzincanlıdır.

Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sinema Televizyon Enstitüsü'nde ve Paris Sorbonne Üniversitesi Sinema bölümünde tamamladı. Daha sonra Los Angeles Santa Monica Koleji'nden Sanat ve Sosyal Bilimler bölümünde okudu. Kaliforniya Üniversitesi'nden UCLA lisans diploması aldı. Aynı kurumda güzel sanatlar üzerine yüksek lisans yaptı.

1994 yılında Türkiye'ye döndü. Sinema ve çağdaş sanat olmak üzere iki ayrı alanda kariyer yaptı. Sinemaya kısa filmler çekerek başladı. Kısa filmleriyle birçok ödül kazandı.

İlk uzun metrajlı film yönetmenliği 1994 yılında senaryosunu da yazdığı 'Karanlık Sular' oldu. Semiha Berksoy'un 'falcı' rolüyle yer aldığı film, Kutluğ Ataman'ın tanınmasını ve birçok uluslararası festivale davet edilmesini sağladı.

1998 yılında, eşcinsellerin toplumda gördüğü nefreti ve kendi içlerinde yaşadıkları aşkı anlatan 'Lola ve Bilidikid' adlı filmin senaryosunu yazdı ve yönetmenliğini üstlendi. Berlin'de çekilen film, 1999-2000 yıllarında 6 farklı film festivalinde gösterildi ve 6 ödül kazandı.

2004 yılında Perihan Mağden'in aynı adlı romanından uyarlanan 'İki Genç Kız' adlı filmi yönetti. Faklı sosyal sınıflardan gelen iki genç kızın yakınlaşmasını anlatan lezbiyenlik temalı film, ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüle değer görüldü.

2009 yılında Türkiye'de sahte belgesel türünün ilk örneği olan 'Aya Seyahat' adlı filmi çekti. Film, sanat dünyasının ilgisini çekerek uluslararası müze ve sergilerde gösterildi.

2014 yılında konusu memleketi Erzincan'da geçen, senaryosunu kendisinin yazdığı 'Kuzu' filmini yönetti. İlk gösterimi 64. Berlin Film Festivali'nde yapılan film, Berlin Film Festivali ve 42. Altın Portakal Film Festivali de dahil olmak üzere dünya festivallerinde birçok ödül aldı.

KUTLUĞ ATAMAN FİLMLERİ

YÖNETMEN

2016 - Oryantalya

2014 - Kuzu

2009 - Aya Seyahat

2004 - 2 Genç Kız

2000 - Ruhuma Asla

2000 - Peruk Takan Kadınlar

1998 - Lola + Bilidikid

1997 - Semiha B. Unplugged

1994 - Karanlık Sular

SENARİST

2016 - Oryantalya

2014 - Kuzu

2004 - 2 Genç Kız

1998 - Lola + Bilidikid

1994 - Karanlık Sular

YAPIMCI

2016 - Oryantalya

2014 - Kuzu

1997 - Semiha B. Unplugged

1994 - Karanlık Sular

OYUNCU

1988 - A Ay

(Kaynak: Odatv.com)