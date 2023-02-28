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Erdoğan depremzedelerden yine 1 yıl süre istedi. 'Ölenleri geri getiremeyiz'

Erdoğan, Elbistan'da yaptığı konuşmada Kahramanmaraş'ı 1 yıl içinde yeniden ayağa kaldırılacağını söyleyerek yine süre istedi. Erdoğan, "Ölenleri geri getiremeyiz ama yaraları saracak azme, tecrübeye ve kudrete sahibiz" dedi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 17:20
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Erdoğan yine bir yıl süre istedi

Erdoğan depremzedelerden yine 1 yıl süre istedi. 'Ölenleri geri getiremeyiz'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kahramanmaraş Elbistan’da konuştu. 

Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta 83 bin konut ve 18 bin köy evi ile ‘Bismillah’ diyoruz. Sizlerden bunun için 1 yıl süre istiyorum. Bundan önceki afetlerde nasıl kimseyi mağdur etmediysek deprem bölgesinde de aynısını yapacağız. Yeter ki biz birliğimize sahip çıkalım. Ölenleri geri getiremeyiz ama yaraları saracak azme, tecrübeye ve kudrete sahibiz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarından bazı detaylar şöyle:  

“KISA SÜREDE ZORLUKLARI AŞMAYI BAŞARDIK”

İlk günlerde, deprem alanının genişliği ve çetin kış şartları çalışmaları olumsuz etkilemiş olsa da kısa sürede zorlukları aşmayı başardık. Sivil toplum kuruluşlarımızdan belediyelerimize ve gönüllülere kadar arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veren herkese teşekkür ediyorum.
Depremden etkilenenlerin sıkıntılarını hafifletmek için canla başla çalışıyoruz. Sadece Maraş’ta dağıttığımız çadır sayısı 77 bine ulaştı. 24 bin konteyner planlaması yaptık. 41 seyyar mutfağımızla hizmetteyiz. Elektrik ve doğal gaz konusundaki sıkıntıları giderdik. İçme suyu arzından da yüzde 98 oranına ulaştık. Yollardaki tahribatı giderdik.

“ÖLENLERİ GERİ GETİREMEYİZ”

Enkaz çalışmalarının bitmesiyle ilçenin yeniden imar ve ihyasına başlıyoruz. Çalışmalar sürerken şehirlerin yeniden inşası için gerekli çalışmalara da başladık. 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. İlk etapta Maraş’ta 83 bin konut ve 18 bin köy evi ile ‘Bismillah’ diyoruz. Sizlerden bunun için 1 yıl süre istiyorum. Bundan önceki afetlerde nasıl kimseyi mağdur etmediysek deprem bölgesinde de aynısını yapacağız. Yeter ki biz birliğimize sahip çıkalım. Ölenleri geri getiremeyiz ama yaraları saracak azme, tecrübeye ve kudrete sahibiz.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAĞIZ”

Yeni yerleşim yerlerini ovalardan dağlara doğru kaldırıyoruz. Yepyeni hayat alanları inşa ediyoruz, edeceğiz. Şimdilik çadır ve konteyner kentler, geçici barınma hizmeti sağladığımız vatandaşlarımızı eskisinden güzel evlere kavuşturacağız. Bunun gayreti içerisindeyiz. Kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırarak binaların yıkıldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız.

“KİMSENİN MİLLETİMİZE YENİ BEDEL ÖDETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Artık her kim zehirli diliyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlemiş olacaktır. Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yoktur. İdeolojik ya da keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedel ödetmesine izin vermeyeceğiz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi daha büyük kazalardan ve belalardan korusun.

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