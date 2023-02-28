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Zafer Arapkirli'den depremzedelere para dağıtan Erdoğan'a: Düğünde davulcuya bahşiş mi veriyorsun Recep Bey

Zafer Arapkirli, Adıyaman'da depremzedelere para dağıtan Erdoğan'a tepki gösterdi. Arapkirli, "Düğünde davulcuya bahşiş mi veriyorsun Recep Bey?" sorusunu sordu.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 17:00
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Zafer Arapkirli'den depremzedelere para dağıtan Erdoğan'a tepki: Davulcuya bahşiş mi veriyorsun Recep Bey

Zafer Arapkirli'den depremzedelere para dağıtan Erdoğan'a: Düğünde davulcuya bahşiş mi veriyorsun Recep Bey
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da vatandaşlara eliyle para dağıttı.

Erdoğan'ın bu hareketine kamuoyundan tepkiler yükselirken, bir tepki de gazeteci Zafer Arapkirli'den geldi.

Arapkirli, Medya Terapi isimli programında kendisini ağlamamak için zor tutarak "Ayıptır yahu, bunu bu millete yapmayın. Düğünde davulcuya bahşiş mi veriyorsun Recep Bey? sorusunu sordu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentlerden Adıyaman'da, çocuklara para dağıttı.

Bugün beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adıyaman’a giden Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, 'depremin ilk günlerinde istedikleri çalışmaları yapamadıklarını' belirterek "helallik" istemişti.

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