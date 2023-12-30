Yangın çıkan binada mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı

Kaynak: Haber Merkezi
Yangın çıkan binada mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
Muş'ta bir binanın bodrum katında eski kalorifer kazanının doğal gaza dönüştürülmesi için yapılan çalışma esnasında yangın çıktı. Binada bulunan 25 kişi itfaiye ekiplerince binadan çıkarıldı.

Yangın çıkan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Muş'un İstasyon Caddesi Atatürk Parkı karşısındaki 6 katlı binanın bodrum katında yaşanan olayda, kalorifer kazanının doğal gaza dönüştürülmesi sırası yapılan çalışmalarda yangın çıktı. Yangından çıkan duman kısa sürede tüm binayı sardı. Nefes almakta zorluk çeken bina sakinleri kendilerini balkon ve camdan sarkıp çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

25 KİŞİYE 112 ACİL SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri, bir yandan yangını söndürmeye çalışırken diğer yandan da binada mahsur kalan vatandaşların dışarı çıkmasına yardım etti. İtfaiyenin, merdivenli aracıyla binadan tahliye edilen 25 kişiye 112 acil sağlık ekipleri müdahale etti.

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