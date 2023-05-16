Yangın dumanı ilçeyi kapladı

İzmir’in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir oto yedek parçacısında çıkan yangın, 4 işletmeye daha sıçradı. Aralarında yedek parça ve oto tamir dükkanları olan yangının dumanı ilçeyi kapladı.

Yangın dumanı ilçeyi kapladı

İHA'nın haberine göre, yangın, 15.30 sıralarında Bornova'nın Kazımdirik Mahallesi 303 Sokak'ta bulunan oto yedek parçacısında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı.

Yangının neden olduğu dumanlar şehrin farklı noktalarından görülürken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının 4 işletmeye daha sıçradığı, aralarında oto tamir ve yedek parça dükkanları olduğu öğrenildi. Yangında bazı vatandaşlar dumandan hafif şekilde etkilendi.

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