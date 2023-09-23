Yanlışlıkla oğlunu vuran baba intihar etti

Ankara’da bir baba oğluyla birlikte ava giderken yanlışlıkla oğlunu vurdu. Oğlunu kanlar içinde gören baba, bu duruma dayanamayarak intihar etti.

KAYNAK: DHA
Yanlışlıkla oğlunu vuran baba intihar etti

Ankara'da oğluyla ava giden baba yanlışlıkla oğlunu vurdu. Oğlunu kanlar içinde gören baba intihar etti.

TÜFEĞİ KONTROL EDERKEN OĞLUNU VURDU

Göksel Dağcıoğlu, 10 yaşındaki oğluyla birlikte Ayaş ilçesi Evci köyü civarlarında ava gitti. Baba Dağcıoğlu, tüfeğini kontrol ettiği sırada yanlışlıkla yanında bulunan oğlunu vurdu.

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OĞLUNU KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE İNTİHAR ETTİ

Oğlunu kanlar içinde gören baba dayanamayarak intihar etti. Av arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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