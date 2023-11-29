Dolarda kritik seviye. Yeni gün yeni rekor

Dolar ve Euro rekora doymuyor. Her yeni günde rekor tazeleyen dolar ve euro kritik seviyelere ulaştı. Dolar sabah saatlerinde 28,92 liradan işlem gördü. Doların yürüyüşü durdurulamıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kasım ayı sonu dolar tahmini ise 29 liranın üstündeydi. Dolar TCMB'nin işaret ettiği rakama doğru ilerliyor.

EURODAN REKOR

Euro da tıpkı dolar gibi... Euro zirve yürüyüşünde rekor tazeledi. Euro da tıpkı dolar gibi kritik seviyede. 31 lirayı günler önce aşan eurodaki hareketlilik ay sonuna doğru hızlandı. 31,82 TL'yi gören euro 32 liraya doğru yelken açtı.

ALTINDA DURUM NE?

Uluslararası piyasalarda ons altın çıldırmış durumda. Dün 2018 doları civarın gördükten sonra birden hızlanan dolar 2044 dolara kadar yükseldi. İşte bu yükseliş iç piyasaları da etkiliyor. Gram altın ise rekorları parçalayarak, ilerledi ve 1900 TL'yi gördü. Gram altında yaşanan bu artışın ardından Cumhuriyet Altını 12 Bin 865 TL, Çeyrek altın ise 3 Bin 128 liradan fiyatlandı.