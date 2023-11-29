Borsa haftanın ikinci iş gününe yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 8.118,22 puandan başladı.

KAYNAK: AA
Borsa haftanın ikinci iş gününe yükselişle başladı

İstanbul Borsası açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,67 puan artışla yüzde 0,30 değer kazanarak 8.118,22 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 geriledi. Holding endeksi ise yüzde 0,30 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1 ile orman kağıt basım, tek kaybettiren bankacılık oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 azalışla 8.093,54 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik beklentiler güçlenmeye devam ederken, Asya'da hisse ve sektör bazlı oynaklıklar etkili oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in yüzde 40 ihtimalle martta faiz indirimlerine başlayabileceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte, bankanın enflasyondaki gidişatı bir süre daha izleyebileceği ihtimali de fiyatlamalara yansırken, ilk faiz indiriminin yüzde 90 ihtimalle haziran toplantısında yapılabileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklamaları, dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da TÜFE ve ABD'de büyüme verileri ile birlikte Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.380 seviyelerinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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