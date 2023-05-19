Yapay zeka en mükemmel kadını ve erkeği fotoğrafladı

Her geçen gün hayatımıza sirayet etmeye devam eden yapay zeka dünya üzerinde olabilecek en mükemmel kadın ve erkeği oluşturdu. İşte en mükemmel erkek ve kadının görüntüsü...

Yapay zeka en mükemmel kadını ve erkeği fotoğrafladı

Dall-E 2, Stable Diffusion ve Midjourney gibi Yapay Zeka görüntü oluşturucularına 2en mükemmel kadın ve erkeği resmet' komutu verildi.

Yapay zeka, mevcut görüntüler için interneti tarayarak ve bu sonuçlara göre yeni bir görüntü tasarlayarak çalıştı. Ancak öğrenme süreçlerini göstermedikleri için bu sonuçlara nasıl ulaştıkları tam olarak belli değil.

Fakat “Mükemmel” kadınları gösteren fotoğrafların yaklaşık yüzde 40’ı sarışındı, yüzde 30’u kahverengi gözlüydü ve yarısından fazlası yanık tenliydi.

“Mükemmel” erkeklerin neredeyse yüzde 70’i kahverengi saçlı ve yüzde 23’ü kahverengi gözlüydü. Kadınlara benzer şekilde, erkeklerin de büyük çoğunluğu yanık tenliydi ve neredeyse yarısının sakalları vardı.

Kadınların genellikle estetik cerrahi ve dolgu maddeleri kullanılarak taklit edilen özellikleri içerecek şekilde dolgun dudakları, kırışıksız ve gözeneksiz ciltleri ve kıvrımsız burunları vardı.

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