Yapay zeka fotoğraf yarışmasında 1. oldu. İnsanlara karşı yarışmıştı

Bir fotoğraf yarışmasında yapay zekanın ürettiği eser birinci oldu. Ancak yapay zekaya fotoğrafı yaptıran Alman sanatçı ödülü kabul etmediği ifade edildi.

Yapay zeka fotoğraf yarışmasında 1. oldu. İnsanlara karşı yarışmıştı

Dünya çapında yapılan büyük fotoğrafçılık ödüllerinden 2023 Sony’nin kazananları arasında yer alan bir kişi, fotoğrafı yapay zekânın hazırladığını itiraf etti.

Alman fotoğraf sanatçı Boris Eldagsen’in eseri Pseudomnesia: The Electrician, yarışmaya katıldığı Yaratıcı Açık kategorisini kazanmıştı.

Eldagsen, bu fotoğrafla yarışmaya katılma gerekçesinin fotoğrafçılığın geleceği hakkında bir tartışma ortamı yaratmak olduğunu ifade etti.

BBC News’e konuşan ödül komitesi ise Eldagsen’in kendilerini, yapay zekanın söz konusu fotoğraftaki rolünün miktarı konusunda yanılttığını aktardı.

Eldagsen ise yaptığının ukalaca olduğunu bildiğini, fakat bu konuya dikkat çekmek istediğini vurguladı:

“ÖDÜLÜ REDDEDİYORUM”

“Jüriye benim eserimi seçtikleri için teşekkür ediyorum. Bunun yapay zeka tarafından yapıldığından şüphe etmişler miydi emin değilim.

“Yapay zeka ve gerçek fotoğrafçılar, bu tür yarışmalarda birbirileriyle yarışmamalı.

“İkisi iki farklı şey. Yapay zeka fotoğrafçılık değildir. Bu yüzden ödülü reddediyorum.”

Son aylarda yapay zekanın şarkı sözü ve makale yazarlığından şoförlük, terapistlik ve tıbba kadar pek çok alanda üstlenmeye başladığı rol tartışmalara yol açtığı ifade ediliyor.

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