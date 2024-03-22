Uzay aracının fırlatılması 20 saniye kala iptal edildi

Rusya'nın "Roscosmos Soyuz MS-25" uzay aracının Kazakistan'daki Baykonur Kozmodromu'ndan Uluslararası Uzay İstasyonu'na planlanan fırlatması perşembe sabahı 20 saniye kala aniden iptal edildi.

NTV’de yer alan habere göre, NASA astronotu Tracy C. Dyson, Roscosmos kozmonotu Oleg Novitskiy ve Belarus'tan uzay uçuşu katılımcısı Marina Vasilevskaya'nın "Roscosmos Soyuz MS-25" uzay aracıyla sabah kalkış yapıp yaklaşık üç saat sonra uzay istasyonuna varmaları bekleniyordu.

Fırlatmanın gerçekleşmesine 20 saniye kala, Soyuz roketinin motor çalıştırma işlemini başlatamaması üzerine otomatik iptal tetiklendi. Mürettebat, olaydan kısa bir süre sonra görev kontrolü tarafından uzay istasyonuna fırlatılmayacakları konusunda bilgilendirildi.

Mürettebat için herhangi bir potansiyel tehlikeyi önlemek amacıyla tüm yakıt ikmal işlemleri durduruldu ve güvenlik komutları uygulamaya konuldu.

BİR SONRAKİ FIRLATMA CUMARTESİ SABAHI

Bir sonraki planlanan fırlatma tarihi cumartesi sabahı, ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği mühendislerin otomatik iptalin nedenini belirleyip zamanında çözmesine bağlı. NASA tarafından paylaşılan bir güncellemeye göre iptal, "Soyuz roketi elektrik sistemindeki düşük voltaj okuması nedeniyle yer destek ekipmanı tarafından" tetiklendi. Cumartesi günü planlanan fırlatma, iptal durumuna ilişkin Devlet Komisyonu incelemesinin ne zaman tamamlanacağına bağlı.