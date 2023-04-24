Yapay zeka, hastaların organlarına bakıp ne kadar yaşayacağını söylüyor. Yüzde 69 başarı sağladı

Bir grup Avusturalyalı bilim insanı hastanın organlarının görüntüsünü inceleyen yapay zeka hastanın ölüp ölmeyeceğini söyleyebildiğini açıkladı.

Yapay zeka, hastaların organlarına bakıp ne kadar yaşayacağını söylüyor. Yüzde 69 başarı sağladı

Bilim insanları tarafından yeni bir buluşa daha imza atıldı. Hastaların ne zaman ölüp ölmeyeceğini ön görebilen bir yapay zeka geliştirildiğini duyurdu.

Kısa süre önce Nature dergisinde yayınlanan Bilimsel Raporlar bölümünde yayımlanan araştırmanın makalesinde ciddi hastalıkların erken teşhislerinde hekimlere yardımcı olacak bir sistem olarak tanımlandı.

YÜZDE 69 BAŞARI SAĞLADI

Adelaide Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilmiş olan sistem, bilgisayarlı tomografi taraması yapılan 48 hastanın göğsünden alınan tıbbi görüntülerin yapay zeka tarafından kullanılarak analiz edilmesi ve hangi hastanın beş sene içerisinde öleceği tahmini üzerinden yapıldı. Yapay zeka tahminlerinde %69 oranında başarı sağladı.

Araştırmayı kaleme alan Luke Oakden-Rayner, biyolojik yaşın doğru bir biçimde değerlendirilmesi ve hastanın ömrünün ne kadar olacağının tahmini, doktorların vücudun içine bakma ve her organın sağlığının ölçülmesi noktasındaki imkansızlıklar sebebiyle sınırlı kaldı.

Araştırmada bilgisayar sistem görüntülerinin nasıl anlayıp, analiz edileceğini öğrenen bir teknik olan ‘derin öğrenme’ kullanımı incelendi, açıklamalarında bulundu. Sistem özellikle konjestif kalp yetmezliği ve amfizem gibi ağır kronik hastalıklara sahip olan kişilerde yüksek başarı oranı yakaladı.

TIBBİ SONUÇLARI TAHMİN EDEBİLİYOR

Araştırmacılar yapay zeka sisteminin yüksek miktar veriyi bir araya getirerek doktorların eğitimini almadığı çözülmesi zor kalıpları tespit ederek tıbbi sonuçları tahmin etme yeteneği olduğuna değiniyorlar.

Üniversitede çalışmanın baş yazarı olan Dr. Luke Oakden-Rayner, “Araştırmamız, tıbbi görüntü analizinde yapay zeka teknolojisinin uygulanması için yeni yollar açıyor ve belirli tıbbi müdahaleler gerektiren ciddi hastalıkların erken teşhisi için yeni umutlar sunabilir” dedi.

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