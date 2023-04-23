Depremde ölen Şeyma'nın ailesini arayıp '2 taksiti ödemedi' diyerek dolandırmak istediler

Hatay'da deprem felaketinde hayatını kaybeden öğretmen Şeyma İyiol'un (27) ailesine telefonla ulaşan kişiler, kızlarının borcu olduğunu, 2 taksiti ödemediği belirtip, icra işlemi başlatacaklarını söyledi.

Depremde ölen Şeyma'nın ailesini arayıp '2 taksiti ödemedi' diyerek dolandırmak istediler

Şeyma'nın avukat ablası Ceylan İyiol (32), konuyu araştırınca benzer yöntemle depremde yakınını kaybeden birçok kişinin dolandırıldığını öğrendi. Suç duyurusunda bulunan İyiol, "Bu dolandırıcılar, çok iyi hazırlanmışlar. Depremde ölenlerin bilgilerini internet sitelerinden buluyorlar. Nerede defnedildiklerini bile söylüyorlar" dedi.

DHA’da yer alan habere göre, İskenderun ilçesi Alparslan Ortaokulu'nda rehber öğretmenlik yapan Şeyma İyiol'un oturduğu bina da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden İyiol'un cenazesi, 2 gün sonra çıkartılarak memleketi Denizli'ye getirilip, toprağa verildi. Şeyma'nın babası Hayati İyiol (60) evladının acısını yaşarken; iddiaya göre 3 Nisan'da telefon ile arayıp, kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi, kızının alışveriş nedeniyle borcu olduğunu, ödemediği için de icra işlemi başlatacaklarını söyledi. Baba İyiol da büyük kızının avukat olduğunu belirtip, konuyu Ceylan İyiol'a anlatmalarını istedi. Telefondaki kişi, bu kez Ceylan İyiol'u arayıp, Şeyma'nın kredi kartıyla toplamda 16 bin 528 TL'lik alışveriş yaptığını, şubat ve mart taksitlerini ödemediği için icra işlemi başlatılacağını belirtti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ceylan İyiol, kendisini alışveriş yapılan şirketin avukatı olarak tanıtan kişiden şirket yetkilisinin telefonunu istedi. Kendisini telefonda şirket yetkilisi olarak tanıtan kişi de Şeyma İyiol'un bir bilişim firmasının yapay zeka ürünleri ile ekran kartı aldığı söyleyip, bunların 3 Aralık'ta okula teslim edildiğini belirtti. Telefon görüşmelerinin ardından araştırma yapan avukat İyiol, söz konusu şirketin adının kullanılıp, dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Depremde yakınlarının kaybeden çok sayıda kişinin bu yöntem ile dolandırıldığını belirleyen avukat İyiol, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'TAKSİT DÖKÜMÜ BİLE HAZIRLAMIŞLAR'

Ceylan İyiol, depremde hayatını kaybeden kişilerin bilgilerinin kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını belirterek, "Beni arayıp kendisini avukat olarak tanıtan kişi, kardeşimin borcu olduğunu, icra işleminin başlatılacağını söyledi. Ben de avukat olduğum için araştırdım. Ürünün satıldığı şirketin sahibini aradım. Böyle bir satış yapılmamış, şirketin sahibi günde en az 10 kişinin bu şekilde kendisini aradığını söyledi. Depremde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına ulaşıp, borcu olduğunu söylüyorlar. Telefonlara, borcu olduğuna dair 'mail order' belgesi de gönderiyorlar. Hatta taksit dökümü bile hazırlamışlar. Benim yaptığım araştırmada ürün alınmamış, bankaya bile gittim, alışveriş yapıldığına dair hesap hareketi bile yok. Bu dolandırıcılar, çok iyi hazırlanmışlar. Depremde ölenlerin bilgilerini internet sitelerinden buluyorlar. Nerede defnedildiklerini bile söylüyorlar. Depremde yakınına ulaşmak isteyen herkes kimlik bilgilerini, adreslerini, görevlerini sosyal medyadan paylaştı. İnsanların acılarından beslenmeye çalışan bu kişiler, vicdanları zedeliyor" dedi.

Kendilerinin dolandırılmadığını ancak çok sayıda kişinin bu yöntem ile tuzağa düştüğünü öğrendiklerini belirten İyiol, "Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Bu tür dolandırıcılara kanmasınlar, iyice araştırsınlar. Doğrudan ödeme yapmasınlar, hesap hareketlerini kontrol etsinler" diye konuştu.

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