Yapay zekâ ile giydir, beğen, al!

Bugün biraz alışverişten konuşalım. Ama öyle AVM’ye gidip vitrin gezmeli falan değil, doğrudan ekran başında, yapay zekâyla iç içe geçen bir alışveriş deneyiminden.

Hani bazen "Keşke biri benim yerime seçse, alsa, ben de uğraşmasam" dersin ya…

Google, bunu duymuş gibi davranıyor. I/O 2025’te tanıttıkları şeyler resmen bir devrim niteliğinde.

Spor ayakkabı arıyorsun. Google’a yazdın, “beyaz kalın tabanlı sneaker.” Eskiden link üstüne link, reklam üstüne reklam çıkardı ya... Yeni AI Mode, sana direkt görsel bir panelde seçenekleri diziyor.

Sanki Pinterest havası var ama alttan alttan senin için filtreleme yapıyor.

Detaylara iniyorsun, “Nike olsun, fiyatı 1500 lirayı geçmesin, kadın modeli olsun.” Google bunu anlıyor, sorgunu parçalayarak sana tam senlik bir sonuç çıkarıyor.

Yani, artık arama motoru değil, alışveriş asistanı!

Bir de “Benim için satın al” özelliği gelmiş. Çok net konuşacağım, tembeller için cennet!

Ürünü beğendin, sepetine ekledin. Google Pay ile ödüyorsun ama işlem aslında satıcının sitesinde oluyor. Yani Google aradan çekilmiyor ama kolaylaştırıyor. Ekstra tıklamalarla zaman kaybetmek tarih oldu.

Ayrıca fiyat düşsün diye ürün takip etmene de gerek kalmamış. Sen filtreyi giriyorsun (renk, beden vs.), o senin için tetikte bekliyor. “Bu ürün 500’e düşerse haber ver” diyorsun, sonra unut gitsin. Bildirim geldiğinde kredi kartı hazır mı, ona bakarsın.

Şimdi bombayı bırakıyorum, sanal deneme özelliği!

Daha önce Google bazı vücut tiplerine göre kıyafetleri gösteriyordu. Bu sefer olay level atladı. Kendi fotoğrafını yüklüyorsun, AI senin üstüne kıyafeti giydiriyor.

Evet, senin VÜCUDUNA göre!

Düşünsene, internette bir hoodie beğendin. "Acaba bana olur mu, kolu kısa mı kalır?" derdi bitti. Direkt kendi üzerinde görüyorsun. Kumaşın nasıl durduğunu bile gösteriyor.

Tabi bu biraz "güven" işi. Selfieni Google’a verince ne kadar rahatsın, ona sen karar ver.

Google boyumuzun ölçüsünü alacak yani :) Şaka bir yana, kendi fotoğrafını yükleyip vücut şeklini analiz ettirmek, kulağa çok teknolojik ama bir o kadar da özel bir veri paylaşımı gibi geliyor.

Ee peki ya gizlilik?

Google, genelde bu tür verileri işledikten sonra güvenli şekilde saklandığını ve kişisel bilgilerle eşleştirilmediğini söylüyor. Ama dijital dünyada hiçbir şey %100 güvenli değil. Özellikle vücut ölçüleri, yüz tanıma gibi veriler söz konusuysa, kullanıcıların çok daha dikkatli olması gerekiyor.

Yani yeni tişörtünü almadan önce, “Ben bu veriyi vermeye hazır mıyım?” diye kendine sormakta fayda var. AI bizim yerimize alışveriş yapmadan önce, biz de biraz bilinçli tüketici moduna geçmeliyiz belki de.

Şimdilik bu sistemlerin çoğu sadece ABD'de kullanılabiliyor. Google, yeni deneyimlerin ilk etapta orada sunulacağını açıkladı. Teknoloji böyle hızlı giderken, “bize ne zaman gelir?” sorusu sadece zaman meselesi.

“Tişört alacağım ama beden tutturamıyorum, iade iade yoruldum” diyorsan.

Yeni sistemde bedenini, vücut şeklini giriyorsun, AI sana en iyi duran kıyafetleri öneriyor. “Bu bana olur mu?” devri kapanıyor.

Zaten herkesin tarzı farklı, vücudu farklı. Yapay zekâ bu farkı öğrenip ona göre öneri sunuyorsa, niye denemeyelim?

Yapay zekâ alışverişi kolaylaştırıyor ama biraz da tembelleştiriyor sanki.

Hangimiz uğraşmak istiyoruz ki ürün aramakla, fiyat kovalamakla?

Eğer işin içine biraz eğlence, biraz da kolaylık istiyorsan tam sana göre!

Selfieni verip tişört denemeye hazır mısın?