Yapay zekâ size ürün satmaya başlarsa…

Eskiden sadece sohbet edip, merak ettiklerimizi sorabildiğimiz yapay zekâ platformları artık iyice günlük hayatımıza sızıyor.

ChatGPT'nin son hamlesi tam da bunu gösteriyor.

Hani şu, "Abi bana bi' telefon önerir misin?" dediğiniz arkadaşınız var ya.

Financial Times'ın haberine göre OpenAI, Shopify ile beraber ChatGPT'ye doğrudan ödeme altyapısını entegre etmeye başlamışlar.

Artık sohbetler tatlı tatlı muhabbetten çıkıp, "istersen hemen buradan alabilirsin" diyerek cüzdanlara doğru gidiyor.

İşin özü kullanıcılar sohbet esnasında önerilen ürünü artık dışarı çıkmadan direkt platform içinden satın alabilecekler.

Şu anda ChatGPT'de zaten öneriler mevcut, ama genelde sizi harici sitelere yönlendiriyor.

Yeni sistemde ise sohbet ekranından çıkmaya gerek kalmayacak. Tabii bu da OpenAI'ın komisyonlarla gelirini artırma planının bir parçası.

Peki, Türkiye bu gelişmelerin neresinde?

Burada da çok enteresan bir hareket var. Türkiye’nin e-ticaret devi Trendyol, Baykar, ADQ ve Ant International birlikte yeni bir fintech platformu için kolları sıvamış durumda.

Düşünün ki bir masanın etrafında Trendyol Başkanı Çağlayan Çetin, CEO'su Erdem İnan, Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, Alibaba Başkanı Michael Evans ve daha nice dev isim bir araya geliyor.

Hedef büyük e-ticaretten dijital bankacılığa, yapay zekâdan siber güvenliğe kadar her şeyi içinde barındıran dev bir fintech platformu yaratmak.

Türkiye’deki KOBİ'lerden tutun da dijital ödemeler, sigorta ve yatırım araçlarına kadar pek çok finansal hizmeti tek noktadan sunacaklar.

Yani özetle Trendyol'un moda dünyasındaki hızını, Baykar’ın teknoloji gücünü ve Ant International’ın küresel fintech tecrübesini düşününce, ortaya çıkacak ürün Türkiye'nin finans sektörünü fena halde sarsabilir gibi görünüyor.

Hem dünyada hem Türkiye’de dijital dönüşümün hızı baş döndürücü seviyede.

Bir tarafta sohbet içinde satış yapan yapay zekâlar, diğer tarafta fintech devleri güçlerini birleştiriyor.

Birkaç yıl içinde bakkal alışverişinden otomobil kredisine kadar birçok işlemi tek bir sohbet ekranından yönetebiliriz gibi duruyor.

O yüzden sohbet ettiğiniz yapay zekânın size "Bir şey ister misin?" sorusuna alışsanız iyi olur.

Yeni dünya böyle bir şey işte…