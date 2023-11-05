Bilişim evreninin yeni yıldızı “yapay zekâ” artık bütün bilgisayarlarda yerini almaya başladı. Önceki gün internette gezinirken bir mesaj belirdi. Üzerine tıkladım, “GPT-4 özellikli Bing Sohbet odası” tüm kullanıcıların hizmetine girmiş. Muhtemelen ben geç fark ettim. Ama fark eder etmez de fırsatı değerlendirmeye karara verdim. Kem küm etmeden sormaya başladım: Cevap verdi:

Batı Uygarlığı soykırım destekçisi mi?

Cevap verdi: Batı uygarlığı soykırım destekçisi değildir. Ancak, Batılı ülkelerin İsrail-Filistin çatışması hakkındaki tutumları tartışmalıdır. İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılara karşı birçok Batılı ülke eleştirel bir bakış açısı sunmuştur. Bununla birlikte, İsrail’in Filistin’de uyguladığı insanlık suçunu destekleyen ülkeler arasında ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkeler bulunmaktadır.

İsrail, Gazze’de insanlık suçu mu işlemektedir?

Cevap verdi: İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılar, birçok insan hakları örgütü tarafından insanlık suçu olarak nitelendirilmektedir. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, sivilleri hedef alması ve hastaneleri bombalaması nedeniyle eleştirilmektedir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) de İsrail’in Gazze’de hastaneyi bombalaması sonucu yaşanan sivil ölümlerinin insanlık suçu olduğunu bildirmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İsrail’in Gazze’deki saldırılarını insanlık suçu olarak nitelendirmiştir.

Amerikan yerlileri soykırıma uğramış mıdır?

Cevap verdi: Amerikan yerlileri, Avrupalıların Amerika kıtasına gelmesiyle birlikte, yüz binlerce insanın ölümüne neden olan bir dizi savaş, katliam ve zorunlu göçe maruz kalmıştır. Bu olaylar, birçok insan hakları örgütü tarafından “kültürel soykırım” olarak nitelendirilmektedir. ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan yerlilerinin maruz kaldığı olayları “soykırım” olarak tanımlamıştır.

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan yerlilerinin maruz kaldığı olayları “soykırım” olarak tanımladığı halde Gazze'deki katliama ne demektedir?

Cevap verdi: ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan yerlilerinin maruz kaldığı olayları “soykırım” olarak tanımlamıştır. Ancak, Gazze’deki saldırılar hakkında böyle bir açıklama yapmadığına dair bir bilgiye ulaşamadım.

Angelina Jolie'nin, Filistin ve Gazze konusundaki duyarlı davranışı başka Hollywood starlarını da harekete geçirir mi?

Cevap verdi: Angelina Jolie, Filistin ve Gazze’deki insan hakları ihlallerine karşı duyarlı davranışlarıyla tanınan bir Hollywood yıldızıdır. Son zamanlarda, İsrail’in Gazze’deki Cibaliya Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırılara tepki göstererek, uluslararası toplumu ateşkes çağrısı yapmaya teşvik etti. Ancak, diğer Hollywood yıldızlarının bu konuda harekete geçip geçmeyeceği konusunda bir şey söylemek zor. Bazıları benzer şekilde tepki gösterirken, diğerleri sessiz kalabilir.

Amerikan yerlilerinin soykırıma uğramasını anlatan Hollywood filmleri hangileri?

Cevap verdi: Dünya sinemasında birçok soykırım temalı film bulunmaktadır. Ancak, Amerikan yerlilerinin soykırımını anlatan Hollywood filmleri oldukça sınırlıdır. İşte bu filmlerden bazıları:

1. Bury My Heart at Wounded Knee (2007): Amerikan yerlilerinin Batılılar tarafından nasıl ezildiğini anlatan bir filmdir.

2. Dances with Wolves (1990): Bir askerin, Lakota kabilesiyle olan ilişkisini konu alan bir filmdir.

Hollywood, Gazze katliamı filmi çeker mi?

Cevap verdi: Hollywood’da birçok film yapımcısı, yönetmen ve oyuncu, İsrail’in Gazze’deki katliamına karşı tepkilerini dile getirdi. Ancak, henüz bu konuda bir film yapılmadı. Hollywood’un bu konuda sessiz kalması, İsrail’in ABD’deki güçlü lobisi ve Yahudi toplumunun etkisiyle açıklanabilir. Ayrıca, bu konunun hassasiyeti nedeniyle, birçok kişi tarafından eleştirilebileceği için Hollywood’un bu konuda bir film yapması zor olabilir.

GÜNÜN ŞİİRİ

Zalimlere bir gün dedirir kudret-i Mevlâ,

Tallahi lekad âserakellâhu aleynâ *

Ziya Paşa

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* Yusuf Suresindeki 91. Ayete atıf: “Allah’a ant olsun, gerçekten Allah seni bize üstün kıldı.”