Selçuk Geçer’den yatırımcılara uzak durun çağrısı. 'Bir anda sıfırlanacak’

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Selçuk Geçer’den yatırımcılara uzak durun çağrısı. 'Bir anda sıfırlanacak’
Ekonomist Selçuk Geçer, İran ve İsrail arasındaki geriliminin ardından piyasada yaşanan dalgalanmalara karşı yatırımcılara kritik uyarıda bulundu.

Son günlerde İsrail ve İran arasında yaşanan gerilim piyasalarda sert satışlara neden oldu. Bu nedenle pek çok yatırımcı elindeki varlıkları kaybetti. Ünlü ekonomistlerin ise İsrail ve İran arasında yaşanan savaş gerilimi sonrası piyasa yorumları ise merak ediliyor.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, İran ve İsrail arasındaki savaş geriliminden sonra piyasalarda yaşanan dalgalanmalara karşı yatırımcıları uyardı.

“ALTIN BENİ TEDİRGİN EDİYOR”

Selçuk Geçer, Altının onsunda biraz gerileme olduğunu düşündüğünü, Bu durumun bir kısmının savaştan kaynaklandığını düşündüğünü, fakat bu konunun tartışmaya açık olduğunu söyledi.

Geçer, “Altının onsunda 2 bin 346 doları görüyorum ve bu durum beni tedirgin ediyor. Arkadaşlar, isteyen altına girebilir ancak şu anda beni biraz endişelendiriyor” ifadelerini kullandı.

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“SERT HAREKETLERLER OLABİLİR”

Bitcoin'de 60 ve 61 bin seviyelerini işaret eden Geçer, “Şimdi 60-61 bin aralığına ulaşıldı. Altının onsunda 2 bin 346 dolar seviyesine dikkat etmenizi öneriyorum. Nasdaq endeksi 1729 dolar seviyelerinde ve orada bir yüksek hareket var. Petrolde ise beklemekte fayda var, 9 dolar seviyesinde neler olacağını göreceğiz. İşler karışıyor gibi görünüyor, 2024 ve 2023 daha zor bir yıl olacak gibi duruyor. Riskli işlerden uzak durun, sakin olun ve beklemeyi öğrenin. Bazı noktalarda aceleci olmamak önemli. Kimse doların fırlamasını beklemesin, çünkü doların yükselmesini, banka faizlerinin üzerine çıkarmamak için ellerinden geleni yapacaklar. Aksi takdirde, dolarda çok sert hareketler olabilir” şeklinde konuştu.

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