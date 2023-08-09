Yapışkan otu kansere iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Kanser hastalıklarında yararlı olan yapışkan otunun mucize faydaları dikkat çekti.

lenf ve kan temizleyici, deri hastalıklarında ve kanser hastalıklarında yararlıdır.

KANSER NEDİR?

Kanser, hücrelerin anormal büyümesidir. Kanser hücreleri, yer kısıtlamasına, diğer hücreler tarafından paylaşılan besinlere veya üremeyi durdurmak için vücuttan gönderilen sinyallere rağmen hızla çoğalır. Kanser hücreleri genellikle sağlıklı hücrelerden farklı şekillenir, düzgün çalışmazlar ve vücudun birçok bölgesine yayılabilirler. Tümörler, anormal doku büyümesi, kontrolsüz bir şekilde büyüyebilen ve bölünebilen hücre kümeleridir.

KANSER BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Açıklanamayan kilo kaybı

-Topaklar, yumrular veya genişlemiş lenf düğümleri

-Gece terlemeleri

-Kanamalar (Anormal vajinal kanama, dışkıda kan veya rektal kanama, idrardan kan gelmesi)

-Bağırsak hareketlerindeki değişiklikler (Dışkılama veya idrar yapma alışkanlığında değişiklik)

-İnatçı ve geçmeyen öksürük

-Nefes darlığı

-Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen ağrı,

-Kalıcı, şiddetli yorgunluk

-Cilt değişiklikleri

-Karında şişkinlik hissi

-Yutma güçlüğü

YAPIŞKAN OTU NASIL KULLANILIR?

2 çay kaşığı taze veya kuru bitki 150 ml kaynar su ile haşlanır ve 10 dakika demlenip süzülür.

Hemoroid ve bereler için kullanılır.

Bitkinin sıkılarak çıkarılan suyu sürülür.