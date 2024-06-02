Yaprak sarmasının kalem gibi olmasını sağlayan ipucu. Asla dağılma oluşmuyor

Bu ipucunu uygulayarak yaprak sarmalarınızın mükemmel bir görünüme sahip olmasını ve lezzetli bir şekilde pişmesini sağlayabilirsiniz. Artık yaprak sarması yaparken dağılma sorunuyla karşılaşmanıza gerek kalmayacak.

Bu püf noktalarını dikkate alarak yaprak sarmasını kalem gibi sıkıca sarıp, asla dağılmadan pişirmeniz mümkün oluyor. İşte yaprak sarmanın püf noktası

Ulusalpost'daki bilgilere göre; Yaprak sarması, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve birçok kişi tarafından çok sevilmektedir. Ancak, birçoğumuzun yaşadığı ortak sorunlardan biri de yaprak sarmasının dağılmasıdır. Bu durumu engellemenin birkaç püf noktası bulunuyor

Yaprak Sarma Püf Noktaları

*Yaprak sarma yaparken kullanacağınız yaprakların taze ve kaliteli olmasına özen göstermelisiniz.

* Yaprakları tuzlu suda bekletmek yaprakların daha kolay sarılmasını sağlar.

* Yaprak sarmayı yaparken yaprağın alt kısmına iç harçtan koyarak kenarlarını içe doğru katlayın ve rulo şeklinde sıkıca sarmaya özen gösterin.

* Sarmaları tencereye dizmeden önce üzerlerine limon dilimleri koyarak tencereye yerleştirirseniz bu sayede sarmanın kuru olmasını önlemiş olursunuz;

YAPRAK SARMA TARİFİ

Malzeme Listesi

İÇİ İÇİN;

250 gr pirinç

1 su bardağı zeytinyağı

750 gr kuru soğan

1/2 bardak su

1 yemek kaşığı çam fıstığı

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1/2 demet maydanoz, nane veya dereotu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı toz şeker

....

SARMAK İÇİN;



250 gr taze ya da 1 kg salamura yaprak

....

PİŞİRMEK İÇİN;



sarmaların üzerine çıkacak kadar su

1 limon suyu

(4 Kişilik - 3 saat)

Hazırlanışı

Adım 1

Soğanlar çok ince doğranır ya da rendelenir. Taze maydanoz ve dereotu ince ince kıyılır.

Adım 2

Yaprak taze ise 6 su bardağı kaynamış suya 1 limon sıkılarak 2 dakika daha haşlanır. Yaprak salamura ise yıkanarak tuzundan iyice arıtıldıktan sonra sıcak suda bekletilir. Yapraklar parçalanmadan suyu sıkılarak sapları alınır.

Adım 3

İç pilavı hazırlamak için; kuş üzümü önceden ayıklanarak yıkanır. Harcını hazırlarken pirinç önceden ılık suda bekletilir. Zeytinyağıyla önce fıstıklar sonra soğanlar pembeleştirilir. Yıkanmış pirinç eklenerek kavrulur ve kaynar su eklenir.

Adım 4

Tuz şeker kuş üzümü de eklenerek kapağı kapalı olarak pişmeye bırakılır ve suyunu çektikten sonra ateşten alınır. Maydanoz dereotu ve baharatlar eklenerek karıştırılır.

Adım 5

30 dakika kadar dinlendirilir daha sonra sarma sarılır.

Adım 6

Pişirmek için önce artık veya yırtık yapraklar ve sapları tencerenin dibine konulur. Sarmalar yerleştirilir ve su ile limon suyu ilave edilerek 1 saat kadar pişirilir.

Püf Noktası

Sarmaların pişme süresi yaprağın kalınlığına bağlı olarak değişebilir. Sarmaları daha canlı göstermek için pişirilirken üzerine limon dilimleri koyulur ve piştikten sonra da üzerinde biraz zeytinyağı gezdirilir.