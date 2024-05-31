Tartışmalara son noktayı koydu. Fatih Portakal'ın yeni sezon adresi belli oldu

Geçici bir süre Sözcü TV ile anlaşma sağlayan Fatih Portakal yeni sezonda da Sözcü TV'de devam kararı aldı.

Fatih Portakal'dan yeni sezonla ilgili açıklama da geldi.

İşte Fatih Portakal'ın yeni sezon kararıyla ilgili o duyurusu

Yeni sezonla ilgili konuşan Gazeteci Fatih Portakal, gelecek sezon da Sözcü TV ekranlarında olacağını, ''Ekranda görmediğinizde bilin ki kovulmadım, geri geleceğim'' sözleriyle duyurdu

Gazeteci Fatih Portakal, gelecek sezon da Sözcü TV ekranlarında olacağını duyurdu. Portakal, ''Ekranda görmediğinizde bilin ki kovulmadım, geri geleceğim'' dedi.

14 Haziran 2024 tarihinde Sözcü TV ile olan sözleşmesi bitecek olan Fatih Portakal yönetim ile yeni bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

''Ekranda görmediğinizde bilin ki kovulmadım''

Portakal, sosyal medya hesabından paylaştığı görselde, “Bir sezonu daha noktalamaya az kaldı. İmzayı attım, gelecek sezon yine ve yeniden Sözcü TV'deyim... Ekranda görmediğinizde bilin ki kovulmadım, geri geleceğim. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.