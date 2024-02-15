Yaprakları siğilleri yok eden ot ortaya çıktı

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Siğilleri tedavi eden mazı otu keşfedildi.

Mazı otu, pul yapraklı, her mevsim yeşil kalan, ağaç ya da ağaççık şeklinde büyüyen bir bitkidir. Servigiller familyasına aittir. Halk tıbbında yaprakları ve kozalağı faydalıdır.

Faydaları:

Yaprakları siğilleri tedavi etmede kullanılır. Kozalağı bağırsak parazitlerine karşı etkilidir. Hamileliği önlemeye yardımcı olur. Bazı zehirlenmelerde, zehir giderici olarak kullanılır. Hemoroidde rahatlatıcıdır.

Kullanımı:

Mazı ağacı, odun olarak ve yakacak olarak kullanılabileceği gibi, boyacılık ve eczacılık alanlarında da değerlidir. Mazı yaprakları kaynatıldığında yeşil renkli bir boya verir; bu boya pamuk ve yünü boyamak için kullanılır.

Cilt hastalıklarında mazı yaprağı özü, et beni ve papilom gibi zararsız deri büyümelerini yok etmek için bölgesel olarak uygulanır.

Homeopatide, mazı özü idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.