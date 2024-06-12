İlk cumhurbaşkanı kim diye sordular vatandaş bilemedi. Vay memleketin haline

Bir sokak röportajında vatandaşlara yöneltilen "Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?" sorusu, verilen yanıtlarla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çeşitli ve ilginç cevapların gündem olduğu röportajda, bazı vatandaşlar Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylerken, bazıları ise İsmet İnönü yanıtını verdi. Bir diğer vatandaş, "Ay, çok gerilere gittiniz, Demirel mi?" diyerek şaşkınlık yarattı.

Daha ilginç bir yanıt ise "İnönü, cumhuriyeti kuran o, ‘Kemal Mustafa’ tarafından gelme" şeklinde oldu. Bunun yanında, doğru cevabı verenler de vardı. Bir vatandaş, "Mustafa Kemal Atatürk. Başka cumhurbaşkanı yok!" diyerek Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olduğunu vurguladı.