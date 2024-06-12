Balık tutmak isterken ayıyla karşılaştılar

Karadeniz'in güzide ilçelerinden Güneysu'da, balık tutma keyfi beklenmedik bir sürprizle kesintiye uğradı. Süleyman Arıcı ve arkadaşı Ümit Okul, güzel bir gün geçirmek amacıyla dere kenarına giderek balık tutmaya karar verdiler. Ancak, keyifli balık avı anlarında yaşadıkları sürpriz, onları biraz tedirgin etti. Dere kıyısında balık avlamaya çalışan bir boz ayı gördüler. Bu beklenmedik karşılaşma, arkadaşların adrenalinini yükseltti.

Hemen ayıyı uzaklaştırmaya çalışan Arıcı ve Okul, bağırarak ve el kol hareketleriyle ayıyı korkutmaya çalıştılar. Ayı, bir süre bekledikten sonra ormanlık alana doğru koşarak gözden kayboldu. Arkadaşlar, bu sürpriz anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.