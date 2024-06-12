Balık tutmak isterken ayıyla karşılaştılar

Kaynak: DHA
Balık tutmak isterken ayıyla karşılaştılar

Balık tutmak için derenin kenarına giden iki arkadaş bir sürprizle karşılaştılar. Derede balık tutarken, derenin üst kısmında sesler duyan arkadaşlar, balık avlamaya çalışan bir boz ayıyla karşılaştı. Ayıyı uzaklaştırmaya çalışan arkadaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Karadeniz'in güzide ilçelerinden Güneysu'da, balık tutma keyfi beklenmedik bir sürprizle kesintiye uğradı. Süleyman Arıcı ve arkadaşı Ümit Okul, güzel bir gün geçirmek amacıyla dere kenarına giderek balık tutmaya karar verdiler. Ancak, keyifli balık avı anlarında yaşadıkları sürpriz, onları biraz tedirgin etti. Dere kıyısında balık avlamaya çalışan bir boz ayı gördüler. Bu beklenmedik karşılaşma, arkadaşların adrenalinini yükseltti.

Hemen ayıyı uzaklaştırmaya çalışan Arıcı ve Okul, bağırarak ve el kol hareketleriyle ayıyı korkutmaya çalıştılar. Ayı, bir süre bekledikten sonra ormanlık alana doğru koşarak gözden kayboldu. Arkadaşlar, bu sürpriz anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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