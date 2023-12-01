Yaralar dikişsiz kapanır mı

Keşif Avustralyalı ve Amerikalı biyomedikal mühendislerden geldi. Yeni yöntem sayesinde deri ve iç organ kesikleri 60 saniyede kapatılacak. İşte ayrıntılar...

KAYNAK: Haber Merkezi
Yaralar dikişsiz kapanır mı

Teknoloji her geçen gün şimşek hızıyla ilerliyor. Özellikle tıpta geliştirilen yeni yöntemler adeta her derde deva nitelğinde.Kazalar sonucu ortaya çıkan küçük ya da derin yaralar yeni geliştirilen bir yöntemle artık dikiş atılmadan kapatılacak. İşte onlardan birini daha Avustralyalı ve Amerikalı biyomedikal mühendisler keşfetti. Yeni yöntem zımba ya da dikişe ihtiyaç duymadan deri ve iç organ kesiklerini 60 saniyede kapatan cerrahi yapıştırıcı.

Ultra elastik materyale sahip olan yapıştırıcı, ultraviyole ışığa maruz kaldığında yalnızca 60 saniyede katılaşıyor ve kanamayı anında durdurabiliyor.
Oldukça önemli olan bu ürün sadece deri üzerindeki yaraları değil, akciğer, kalp ve diğer organlarda yama görevi yapacak. Ürün jel biçiminde bir yapıştırıcı ve yaraları kesikleri anında kapatıyor.

Avustralya Sydney Üniversitesi'nden Profesör Anthony Weiss, sürecin banyo ve mutfak fayanslarında kullanılan silikon dolgu macunlarına çok benzediğini bildirdi, MeTroadlı yapıştırıcının yaranın şekline uyum sağladığını açıkladı. Diğer bilim insanı Nasim Annabi ise şöyle konuştu:

“MeTro formülasyonundaki farklılığı, doku yüzeyleriyle temas ettiği anda, jel benzeri bir faza katılaşıyor. Fareler üzerinde başarılı oldu. Bir sonraki aşamada insanlar üzerinde uygulanacak. Klinik testler tamamlandı insanlar üzerinde denemeye hazır hale getirildi.”

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