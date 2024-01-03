Yaraları iyileştiriyor. Romatizma ağrılarını kesiyor. İşte şifa deposu ot

Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için doğal besinlere yönelen insanlar, kanarya otu gibi pek çok bitkinin mucizevi etkilerini keşfetmeye devam ediyor.

Yaraları iyileştiren romatizma ağrılarını kesen kanarya otunun ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

KANARYA OTU NEDİR?

Bileşikgiller familyasına ait bir bitki olan kanarya otu, bir veya iki yıllık, 10-40 santimetre arasında değişen boyda, her mevsim çiçek açabilen otsu bir bitki olduğu biliniyor.

Çiçekleri silindir biçiminde ve küçük olduğunun altı çizildi.

Meyveleri uçucu yağ, tanen, reçine, inulin gibi maddeler içerir. Köklerinde ise "Senecin" ve "Senecionin" isimli iki alkoloid vardır.

KANARYA OTUNUN FAYDALARI

- Aybaşı kanamalarını düzenler.

-Aybaşı ağrılarını keser.

-Mucize ot, sindirim sistemini düzenlemesiyle dikkat çekti. Mide bulantısını, kusmayı ve ishali gidermeye yardımcı olmasıyla biliniyor.

-Bağırsak kurtlarını düşürür.

-İshal, dizanteri ve kanamalarda faydalıdır.

-Yaraları iyileştirir. Romatizma ağrılarını keser.

KANARYA OTU NASIL KULLANILIR-?

Kanarya otu farklı yöntemlerle kullanılabilir. En sık tercih edilen yöntem, çay olarak içmektir.

Kanarya otu çayı yapmak için, 1 bardak kaynar suya 1 tatlı kaşığı kanarya otu atın ve 10 dakika bekletin. Süzün ve günde 2-3 defa için.

Kanarya otu şurup olarak da içilebilir. Kanarya otu şurubu yapmak için, 1 litre suya 100 gram kanarya otu koyun ve kaynatın. Süzün ve 200 gram şeker ekleyerek kaynatmaya devam edin.

Ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra şişelere doldurun ve günde 2-3 defa için.

Kanarya otu krem veya merhem olarak da kullanılabilir. Kanarya otu kremi veya merhemi yapmak için, 1 litre suya 100 gram kanarya otu koyun ve kaynatın. Süzün ve 100 gram yağ ekleyerek kaynatmaya devam edin. Ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra şişelere doldurun ve yaralı bölgelere sürün.