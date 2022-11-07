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Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısında neden çok zorlanacağını açıkladı. Fatih Saboviç yazdı

Süper Lig’in 13. hafta randevusunda son 4 haftadır galip gelen Fenerbahçe, bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada 2 haftadır kazanamayan Sivasspor’u konuk ediyor.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 16:58
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Yaralı Sivasspor'un eksik Fenerbahçe karşısındaki şansını Fatih Saboviç açıkladı

Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısında neden çok zorlanacağını açıkladı. Fatih Saboviç yazdı
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FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde Türkiye ve Avrupa’da fırtına gibi esen Fenerbahçe, Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.
Dünya Kupası öncesi ligde kalan 2 maçında 6 puan hedefleyen sarı lacivertliler, kendi taraftarı önünde mutlak zafer parolasıyla sahaya çıkıyor.

KANARYA’DA 5 EKSİK
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

TEK İSİM KART SINIRINDA
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Genç oyuncu, Demir Grup Sivasspor maçında kart görmesi durumunda Giresunspor müsabakasında yer alamayacak.

HAKEM HÜSEYİN GÖÇEK
Zorlu mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak. VAR hakemi olarak ise Özgüç Türkalp görev yapacak.
Haftaya 26 puanla lider giren Kanarya, 10 puanlı Yiğido’yu evine eli boş göndermeye çalışacak.

ROSSI HOCAYA BAĞLI, ARDA SAHADA OLABİLİR
Öte yandan Fenerbahçe'nin Uruguaylı hücum oyuncusu Diego Rossi'nin bugünkü maçta durumu belirsizliğini koruyor.
Rossi, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı.

Oyuncuyla ilgili kararı Jorge Jesus maç saatinde verecek. Dinamo Kiev karşısında fırtına gibi esen Arda Güler’in ise bu akşam sahada olabileceği kaydediliyor.

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