Yararlarını öğrenince dolabınıza elma yığacaksınız

KALORİ

Orta boy bir elma, yaklaşık 55 kalori ile tatlı isteğini bastırmak ve diyet yaparken ideal bir seçenektir.

LİF

Yüksek lif içeriği ile idrar söktürücü özellik gösterir.



KOLESTEROL VE KAN ŞEKERİ

Kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.



ROMATİZMA VE SİNDİRİM

Romatizmal ağrılara iyi gelir ve sindirim sistemini rahatlatır.



ANEMİ VE KABIZLIK



Anemi ve kabızlık problemlerinin önlenmesine destek olur.

C VİTAMİNİ



Özellikle kabuğunda ve kabuğa yakın kısımlarda bulunan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir.



ANTİOKSİDANLAR



Vücuttaki kanserojen maddeleri temizler ve antioksidan işlevi görür.



CİLT SAĞLIĞI



Cildi yaşlanma etkilerine karşı korur.

KALP VE TANSİYON

Kalp sağlığını destekler ve tansiyonu dengeler.

KAS VE SİNİR SİSTEMİ



Kas ve sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.

HÜCRE YENİLENMESİ

Sağlıklı büyüme ve gelişmeyi teşvik eder ve hücre yenilenmesine yardımcı olur.



Elma, bu faydalarıyla adeta bir gençlik iksiri gibi değerlendirilebilir.