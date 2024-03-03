Yararlarını öğrenince dolabınıza elma yığacaksınız

Ersoy Özdem
Yararlarını öğrenince dolabınıza elma yığacaksınız
Elma, sağlıklı yaşamın sırlarından biri olarak görülebilir. İşte elmanın sağlık üzerindeki olumlu etkileri...

KALORİ

Orta boy bir elma, yaklaşık 55 kalori ile tatlı isteğini bastırmak ve diyet yaparken ideal bir seçenektir.

LİF

Yüksek lif içeriği ile idrar söktürücü özellik gösterir.

KOLESTEROL VE KAN ŞEKERİ

Kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.


ROMATİZMA VE SİNDİRİM

Romatizmal ağrılara iyi gelir ve sindirim sistemini rahatlatır.

ANEMİ VE KABIZLIK

Anemi ve kabızlık problemlerinin önlenmesine destek olur.

C VİTAMİNİ

Özellikle kabuğunda ve kabuğa yakın kısımlarda bulunan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir.


ANTİOKSİDANLAR

Vücuttaki kanserojen maddeleri temizler ve antioksidan işlevi görür.

CİLT SAĞLIĞI

Cildi yaşlanma etkilerine karşı korur.

KALP VE TANSİYON

Kalp sağlığını destekler ve tansiyonu dengeler.

KAS VE SİNİR SİSTEMİ

Kas ve sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.

HÜCRE YENİLENMESİ

Sağlıklı büyüme ve gelişmeyi teşvik eder ve hücre yenilenmesine yardımcı olur.

Elma, bu faydalarıyla adeta bir gençlik iksiri gibi değerlendirilebilir.

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