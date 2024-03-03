Yararlarını öğrenince dolabınıza elma yığacaksınız

KALORİ
Orta boy bir elma, yaklaşık 55 kalori ile tatlı isteğini bastırmak ve diyet yaparken ideal bir seçenektir.
LİF
Yüksek lif içeriği ile idrar söktürücü özellik gösterir.
KOLESTEROL VE KAN ŞEKERİ
Kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.
ROMATİZMA VE SİNDİRİM
Romatizmal ağrılara iyi gelir ve sindirim sistemini rahatlatır.
ANEMİ VE KABIZLIK
Anemi ve kabızlık problemlerinin önlenmesine destek olur.
C VİTAMİNİ
Özellikle kabuğunda ve kabuğa yakın kısımlarda bulunan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir.
ANTİOKSİDANLAR
Vücuttaki kanserojen maddeleri temizler ve antioksidan işlevi görür.
CİLT SAĞLIĞI
Cildi yaşlanma etkilerine karşı korur.
KALP VE TANSİYON
Kalp sağlığını destekler ve tansiyonu dengeler.
KAS VE SİNİR SİSTEMİ
Kas ve sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.
HÜCRE YENİLENMESİ
Sağlıklı büyüme ve gelişmeyi teşvik eder ve hücre yenilenmesine yardımcı olur.
Elma, bu faydalarıyla adeta bir gençlik iksiri gibi değerlendirilebilir.