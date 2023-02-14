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Yardım TIR'larının arasına karıştı polisten yine kaçamadı

Konya'da deprem bölgesine insani yardım taşıyan TIR'ların arasında karışarak 7 buçuk milyon değerinde kaçak sigara taşıyan TIR sürücüsü yakalandı. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 12:17
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Yardım TIR'larının arasına karıştı polisten yine kaçamadı

Yardım TIR'larının arasına karıştı polisten yine kaçamadı
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İHA'nın haberine göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının, haksız kazancın ve haksız rekabetin önlenmesi için kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığına devam ediyor. 

Polis ekipleri, merkez Karatay ilçesi Ereğli Yolu Caddesi kent giriş ve çıkış noktasında yaptığı yol uygulamasında deprem bölgesine insani yardım taşıyan TIR'lar arasındaki seyir halinde olan ve durumundan şüphelendikleri bir TIR'ı Ereğli ilçesi istikametinde durdurdu. 

KOM ekipleri, dorsede yaptıkları aramada gıda kolisi görünümü verilen koliler dolusu piyasa değeri yaklaşık 7 buçuk milyon lira değerinde 5 milyon 300 bin adet gümrük kaçağı doldurulmuş makaron ele geçirdi. 

"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" çerçevesinde gümrük kaçağı sigaralara el konulurken, konu ile ilgili TIR'da bulunan sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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