Yardımcı pilot kaptan pilota silah çekerek ölümle tehdit etti. Havada büyük kriz

ABD'li Delta Airlines uçağında akıl almaz bir olay yaşandı. Geçen yıl Ağustos ayında yaşandığı bildirilen olayın detayları, şirket tarafından açıklandı.

Airporthaber'de yer alan habere göre, sefer sırasında bir yolcunun rahatsızlanması üzerine kaptan pilot zorunlu iniş kararı aldı. Ancak yardımcı pilot kaptan pilota rotayı değiştirmesi durumunda vuracağını söyleyerek tehdit etti.

İŞTEN ÇIKARILDI VE TUTUKLANDI

Olay sonrası pilotun işten çıkarıldığı ve tutuklandığı öğrenilirken, mahkeme sürecinin devam ettiği bildirildi.

SİLAH BULUNDURMA YETKİSİ VERİLDİ

Öte yandan ABD'de bazı havayolu şirketlerinin pilotlarına sefer sırasında silah bulundurma yetkisi verildiği ifade edildi.