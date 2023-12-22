Yargı 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?

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Yargı 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?
Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin 77. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yargı’nın 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarında Ay Yapım imzasını taşıyan Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yargı 77. bölümüyle Pazar günü izleyiciyle buluşacak. Peki, Yargı’nın 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

YARGI 77. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisinin 77. bölümü 24 Aralık Pazar günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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YARGI KONUSU NEDİR?

Korkunç bir cinayet vakası, dürüstlüğü ile tanınan ve mesleğin en iyilerinden olan savcı Ilgaz ile inandığı doğrular uğruna sınırları zorlayan cevval bir avukat olan Ceylin'in yolunun kesişmesine neden olur. Katilin peşine düşen Ilgaz ve Ceylin, bu süreçte birlikte hareket etmek zorunda kalır.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcı, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

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YARGI OYUNCU KADROSU

Yargı oyuncuları: Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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