Yargı kararına rağmen milyonlar Millet Bahçesi'ne gömülecek

Ankara Gölbaşı’nda, “Ekolojik yaşantıyı tehdit edeceği” iddiasıyla mahkemeye taşınan ve projesi iptal edilen millet bahçesi için yeni bir adım daha atıldı. İller Bankası, Eymir Gölü yakınındaki millet bahçesi için yüksek bir harcamaya daha imza attı. Toplam 600 bin metrekare alana inşa edilmesi planlanan millet bahçesinin birinci kısım işleri için Şubat 2022’de 74 milyon 740 bin TL’yi gözden çıkaran İller Bankası, 5 Ocak’ta ikinci kısım işleri için kesenin ağzını açtı.

İller Bankası 21 Aralık’ta, “Gölbaşı (Ankara) Millet Bahçesi 2’nci Kısım Yapım İşi” başlıklı ihale düzenledi. İLBANK Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı himayesinde, pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihaleye dört şirket teklif verdi.

İTİRAZ YOK SAYILDI

İller Bankası’nın 24,6 milyon TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihaleyi Asil İnşaat isimli şirket kazandı. Sözleşmenin bedeli kayıtlara, 23 milyon 583 bin 583 TL olarak geçti. İnşaatın 15 Ocak’ta başlayacağı ve 15 Nisan’a kadar tamamlanacağı belirtildi.

Bölgedeki ekolojik yaşantıyı tehdit edeceği gerekçesiyle davalık olan Ankara Gölbaşı Millet Bahçesi projesine yönelik yargının iptal kararı bulunuyor. Çevre örgütleri ve meslek örgütleri, ihale süreci başlatılan millet bahçesine, “Yaban hayatı, sulak alanın özellikleri ve bölgedeki doğal alanların bütünlüğünü bozacağı” vurgusuyla karşı çıkıyor.