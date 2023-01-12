Para yutan millet bahçesi. 1 yılda 5.2 milyon lira ek harcama yapıldı

Ankara’da, maliyeti itibarıyla tartışma yaratan ve 28 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Başkent Millet Bahçesi’nin kamuya getirdiği yük belli oldu. CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, sorumluluğu AKP’li Altındağ Belediyesi’ne bırakılan millet bahçesi için 2022 yılında toplam 5,2 milyon TL harcandığını açıkladı.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Gider yuvarlanırsınız” diyerek anlattığı millet bahçeleri için kesenin ağzını açtı. Yalnızca TOKİ’nin 2018-2023 döneminde inşa ettiği millet bahçelerinin toplam maliyeti, 10 milyar 744 milyon TL’ye ulaştı. Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi arazisine inşa edilen Başkent Millet Bahçesi de 500 milyon TL’ye yaklaşan maliyetiyle dikkati çeken millet bahçeleri arasında yer aldı.



PARA YUTMAYA DEVAM



CHP’li Umut Akdoğan, Başkent Millet Bahçesi’nin para yutmaya devam ettiğini belirtti. Akdoğan, AKP’li Asım Balcı idaresindeki belediyenin 2022 yılında millet bahçesi için yaptığı ihaleler kapsamında harcanan toplam parayı hesapladı. Akdoğan’a göre, belediye 12 ayda toplam 5 milyon 241 bin 748 TL’yi gözden çıkardı.



AKP’li belediyenin Başkent Millet Bahçesi için gerçekleştirdiği ihalelerden bazıları ve sözleşme bedelleri ise şöyle:



Başkent Millet Bahçesi İçerisinde Kullanılmak Üzere Çelik Konstrüksiyon Ahşap Kaplamalı Köprü Alım İşi: 700 bin TL



Başkent Millet Bahçesi İçerisindeki Çelik Konstrüksiyon Gölgelik Alım İşi: 1 milyon 48 bin TL



Başkent Millet Bahçesi içerisinde kullanılmak üzere Tabela ve Totem Alım İşi: 711 bin 40 TL



Başkent Millet Bahçesi İçerisinde Bulunan Kütüphane Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme Alım İşi: 684 bin TL



YOKSULA SIRT DÖNÜYOR



Belediyenin sorumluluğuna bırakılan millet bahçesi için gerçekleştirilen harcamaların büyüklüğüne dikkati çeken CHP’li Akdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:



“Türkiye’yi ekonomik darboğaza sokan kötü ekonomi yönetimi, milyonlarca vatandaşımızı açlığa ve sefalete mahkum etti. Siyasi iktidar, vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik tabloyu görmezden gelerek astronomik harcamalarına devam etti. Millet bahçeleri için harcanan paranın büyüklüğü, iktidarın vatandaşa sırtını döndüğünü bizlere bir kez daha gösterdi. Vatandaşın vergileri, iktidarın hayal satan projelerine aktarıldı. Projeleri eleştirenler, ‘Hizmete karşı mısınız?’ sorusuyla sindirilmeye çalışılsa da herkes gerçeği biliyor. Bir yerde dersi aç dinleyen çocuklar, evine ekmek götüremeyen anneler, babalar var ise siz, kamu kaynaklarını millet bahçelerine gömemezsiniz. Bu hiçbir vicdana sığmaz.”