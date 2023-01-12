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Para yutan millet bahçesi. 1 yılda 5.2 milyon lira ek harcama yapıldı

Ankara’da 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı millet bahçesi adeta para yutuyor. Maliyet büyük tartışmalara neden olan Başkent Millet Bahçesi için 2022 yılında 5,2 milyon lira ek harcama yapıldı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 12:26
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Para yutan millet bahçesi

Para yutan millet bahçesi. 1 yılda 5.2 milyon lira ek harcama yapıldı
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Ankara’da, maliyeti itibarıyla tartışma yaratan ve 28 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Başkent Millet Bahçesi’nin kamuya getirdiği yük belli oldu. CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, sorumluluğu AKP’li Altındağ Belediyesi’ne bırakılan millet bahçesi için 2022 yılında toplam 5,2 milyon TL harcandığını açıkladı.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Gider yuvarlanırsınız” diyerek anlattığı millet bahçeleri için kesenin ağzını açtı. Yalnızca TOKİ’nin 2018-2023 döneminde inşa ettiği millet bahçelerinin toplam maliyeti, 10 milyar 744 milyon TL’ye ulaştı. Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi arazisine inşa edilen Başkent Millet Bahçesi de 500 milyon TL’ye yaklaşan maliyetiyle dikkati çeken millet bahçeleri arasında yer aldı.

PARA YUTMAYA DEVAM

CHP’li Umut Akdoğan, Başkent Millet Bahçesi’nin para yutmaya devam ettiğini belirtti. Akdoğan, AKP’li Asım Balcı idaresindeki belediyenin 2022 yılında millet bahçesi için yaptığı ihaleler kapsamında harcanan toplam parayı hesapladı. Akdoğan’a göre, belediye 12 ayda toplam 5 milyon 241 bin 748 TL’yi gözden çıkardı.

AKP’li belediyenin Başkent Millet Bahçesi için gerçekleştirdiği ihalelerden bazıları ve sözleşme bedelleri ise şöyle:

 Başkent Millet Bahçesi İçerisinde Kullanılmak Üzere Çelik Konstrüksiyon Ahşap Kaplamalı Köprü Alım İşi: 700 bin TL

Başkent Millet Bahçesi İçerisindeki Çelik Konstrüksiyon Gölgelik Alım İşi: 1 milyon 48 bin TL

Başkent Millet Bahçesi içerisinde kullanılmak üzere Tabela ve Totem Alım İşi: 711 bin 40 TL

 Başkent Millet Bahçesi İçerisinde Bulunan Kütüphane Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme Alım İşi: 684 bin TL

YOKSULA SIRT DÖNÜYOR

Belediyenin sorumluluğuna bırakılan millet bahçesi için gerçekleştirilen harcamaların büyüklüğüne dikkati çeken CHP’li Akdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’yi ekonomik darboğaza sokan kötü ekonomi yönetimi, milyonlarca vatandaşımızı açlığa ve sefalete mahkum etti. Siyasi iktidar, vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik tabloyu görmezden gelerek astronomik harcamalarına devam etti. Millet bahçeleri için harcanan paranın büyüklüğü, iktidarın vatandaşa sırtını döndüğünü bizlere bir kez daha gösterdi. Vatandaşın vergileri, iktidarın hayal satan projelerine aktarıldı. Projeleri eleştirenler, ‘Hizmete karşı mısınız?’ sorusuyla sindirilmeye çalışılsa da herkes gerçeği biliyor. Bir yerde dersi aç dinleyen çocuklar, evine ekmek götüremeyen anneler, babalar var ise siz, kamu kaynaklarını millet bahçelerine gömemezsiniz. Bu hiçbir vicdana sığmaz.”

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0606
12.01.2023 12:53
Ankara uyu yavrum uyu kış uykusuna yat büyürsün belki. Milletin bahçesine gitmeye milletin halimi var yol parası bile sıkar Ankaralı olarak yazın bile çok az giden var kışın ne yapacagız para yok pul  
 
1950
12.01.2023 12:36
Hey gidi bedava kek-çay, sen nelere kadirsin, daha bu bedavayı gören yok ama deveyi hamuduyla yutuyorlar, vatandaş ağzını açmış bakıyor, kapatın ağzınızı kek yerine sinek girer  
 
Yurttas
12.01.2023 12:36
AKP bu hesapsız harcamaları AKP lilerin gözünden saklamak için sürekli muhalefete AKP kanun ve yasalarına göre saldırıyor.  
 
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