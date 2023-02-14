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Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin yeni başkanı belli oldu 

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay'ın görev süresinin dolması nedeniyle yapılan seçimde, Yargıtay üyesi Hüseyin Canan, dairenin yeni başkanı oldu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 16:32
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Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin yeni başkanı belli oldu 

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin yeni başkanı belli oldu 
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Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay'ın görev süresinin dolmasının ardından Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından seçim yapıldı.

Seçimlerin 25'inci turunda Yargıtay üyesi Hüseyin Canan, 193 oy alarak Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğunu sağladı ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin başkanı oldu.

HÜSEYİN CANAN KİMDİR?

Hüseyin Canan, 1962 tarihinde Yozgat'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1983'te mezun olan Canan, Çorum hâkim adayı olarak mesleğe başladı.

Suruç, Aybastı, Ilgaz, Seferihisar Cumhuriyet Savcılığı, Çarşamba, Diyarbakır, Kocaeli, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunan Canan, 2013'te Yargıtay üyeliğine seçilmişti.(AA)

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