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Staj ve çıraklık mağdurları emsal kararla feryat ediyor: Yargıtay’ın kararıyla 7 yıl önce tanınan hak bize de tanınmalı

EYT staj ve çıraklık mağdurları, Yargıtay’ın 2016’daki emsal kararıyla Almanya’da staj yapan gurbetçilerin bu tarihi sigorta başlangıç tarihi saydırabilmesine karşın kendilerinin staj ve çıraklık dönemini emeklilik tarihinden saydıramamasına isyan etti.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 17:45
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Staj ve çıraklık mağdurları emsal kararla feryat ediyor: Yargıtay’ın kararıyla 7 yıl önce tanınan hak bize de tanınmalı

Staj ve çıraklık mağdurları emsal kararla feryat ediyor: Yargıtay’ın kararıyla 7 yıl önce tanınan hak bize de tanınmalı
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

EYT staj ve çıraklık mağdurları gurbetçilere 7 yıl önce sağlanan imkanın kendilerine de sağlanmasını istiyor.

Çocukluklarından beri normal bir çalışan gibi bazen daha zor şartlar altında çalıştırıldıklarını belirten staj ve çıraklık mağdurları, 2016’da Yargıtay’ın verdiği emsal kararı göstererek “Gurbetçilere tanınan hakkın bize de tanınmasını istiyoruz” diyor.

YARGITAY’IN EMSAL KARARI
Mağduriyetlerini 2016 yılında Yargıtay’dan çıkan emsal kararla örneklendiren mağdurlar, “Almanya’da staj ve çıraklığın emeklilik girişi sayılması nedeniyle 2016 yılında bir gurbetçinin Yargıtay’a yaptığı başvuru sonucu mesleki eğitim dolayısıyla zorunlu prim ödenen dönemlerin sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilmesine hükmedilmişti. Bu kapsamda gurbetçiler, Almanya’da yaptıkları stajları da Türkiye’de sigorta başlangıcı olarak saydırma imkanı elde etti. Yurt dışında staj ve çıraklık yapıldığı zaman sigorta başlangıç tarihi bu tarih baz alınıyor. Hatta Almanya’da stajyerlik yapan biri Türkiye’de bu tarihi sigorta başlangıcı saydırabiliyor ancak bizler bu tarihi baz aldıramıyoruz. Hak, adalet bu işin neresinde” dedi.

“VATANDAŞA YAPILAN EN BÜYÜK ZULÜM”
“Bu durum bu ülkenin vatandaşlarına yapılan en büyük zulümdür” diyen mağdurlar, “Şimdi EYT kapsamında 2 milyondan fazla insanımız emeklilik hakkı elde etti. Ancak onlarla aynı dönemde hatta belki daha önce staj dolayısıyla iş hayatına başlayan bizlere bu hak tanınmıyor. Üstelik yurtdışında bizimle aynı dönemde staj yapan gurbetçiye bile tanınıyor. Ancak devlet bizi görmezden geliyor. Bu yanlıştan acilen dönülmeli” diye feryat ediyor.

“MİLLETİN PARASINI BÖYLE DAĞITAMAYIZ”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çıraklık ve stajyerliğin bir sigorta girişi olmaması nedeniyle staj mağduriyeti yaratmadığını belirtmişti.

Bilgin daha sonra yaptığı açıklamada ise "Staj mağdurları mağdur değildir. Yani onlar o kavramı kullanamazlar. Çünkü onları mağdur eden bir şey yok. Ortada iş akdi yok. 'Staj da sayılsın' diyorlar böyle bir şey yapamayız. Milletin parasını imkânlarını biz bu şekilde dağıtamayız” ifadelerini kullanmış ve bu açıklama mağdurlardan “Biz bu millete mensup değil miyiz” şeklinde ciddi tepki almıştı.

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Cengiz Konya
22.01.2023 19:10
47 yaşındayım bende eyt li olmak halkım yeni mağduriyetler çıkarmayın  
 
EYT LERE BÜTÇE YOKTU MECLİSE BÜTCESİZLİKTEN SEÇIM STRATEJİ OLARAK GÖRDÜ
22.01.2023 17:53
EYT YE HAZIRLIK YAPMAYAN BÜTÇE AYIRMAYAN İKTİDAR BÜTÇEYİ DİYANETLE PAYLAŞDI .STJER VE ÇIRAK MADURLARI İKTİDARIN BÜTÇESİZLİGİ HAZIRLIKSIZLIGINAN DOLAYI MADUR EDILIYOR  
 
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