Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesinin kızının nikah şahidi "AYM'yi kapatacağız" diyen MHP'li isim çıktı

"AYM'yi ya kapatacağız" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay 3. Ceza Daire Üyesi H.Y.'nin kızının nikah şahitliğini yaptığı ortaya çıktı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesinin kızının nikah şahidi "AYM'yi kapatacağız" diyen MHP'li isim çıktı

Devlette yaşanan yargı krizi her geçen gün büyüyor. MHP ve bazı AKP'liler farklı tavır alırken, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "AYM'yi ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız" dedi.

Gazeteci Alican Uludağ, AYM'yi kapatacağını söyleyen Yönter, hakkında düşündüren bir fotoğraf paylaştı. AYM'nin Can Atalay kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Daire Üyesi H.Y.'nin kızının nikah şahitliğini yaptığı fotoğrafını paylaşan Uludağ, şu paylaşımı yaptı:

'AYM'yi ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız' diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in, AYM'nin Can Atalay kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Daire Üyesi H.Y.'nin kızının nikah şahitliğini yaptığı ortaya çıktı.

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YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ'NDEN ATALAY HAKKINDA İHLAL KARARI VEREN AYM ÜYELERİNE SUÇ DUYURUSU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM'nin Can Atalay'a ilişkin ihlal kararına uyulmaması kararı aldı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin cezaevinde tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay’a yönelik hal ihlali kararına uyulmamasına hükmetti.

Daire ayrıca, oy birliğiyle hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunma kararı da aldı.

Gazeteci Alican Uludağ'ın paylaştığı belgeye göre 3. Ceza Dairesi, "Anayasa hükümlerini ihlal eden ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aşarak hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan ilgili Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına" oy birliğiyle karar verildiğini ifade etti.

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