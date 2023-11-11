Bahçeli’nin yardımcısından AYM çıkışı: Ya kapatacağız ya yapılandıracağız

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, AYM'ye yönelik “Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız. Dünya sadece Anayasa Mahkemesi'nden ibaret değil” dedi.

Bahçeli’nin yardımcısından AYM çıkışı: Ya kapatacağız ya yapılandıracağız

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına karşın Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ı tahliye etmedi ve kararı veren AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter, tv100'de konuk olduğu canlı yayında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

AYM'yi suçlayan Yönter, "Bu krizin sebebi Anayasa Mahkemesi'dir. Anayasa Mahkemesi yetkisini aşmıştır. Yasal ve anayasal dayanaklardan tamamen koparak zorlama bir hak ihlali kararı vermiştir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AYM hakkındaki eski açıklamasını hatırlatan Yönter, "Sayın Genel Başkanımız hüküm cümlesini vermişti zaten: Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız. Dünya sadece Anayasa Mahkemesi'nden ibaret değil" dedi.

AYM'nin anayasayı ihlal ettiğini savunan Yönter, "Anayasa Mahkemesi geleneği 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıktı. Bunun gerekli birçok nedeni vardı, dönem itibariyle. Fakat Anayasa Mahkemesi bir defa Anayasa’nın 14. maddesini işlevsiz hale getirdi. Aynı zamanda TBMM'nin üzerinde bir vesayet odağı gibi kendisini gösterdi. Yargısal aktivizm yaptı. Bu yargısal aktivizm çok tehlikeli. Biz Anayasa Mahkemesi'nin doğru bir karar vermediğine inanıyoruz" diye konuştu.

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