Erdoğan’ı ve hükümeti eleştiren belediye işçileri tazminatsız işten atılmışlardı. AYM ‘hak ihlali’ kararı verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde görevli altı işçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetini eleştiren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle tazminatsız işten atılmasına "hak ihlali" kararı verdi.

İŞÇİLERİN PAYLAŞIMLARI “KAMUSAL ÇIKARLARLA” İLGİLİ

DW Türkçe’de yer alan Alican Uludağ’ın haberine göre, işçilerin işe geri alınması amacıyla yeniden yargılama kararı veren Yüksek Mahkeme, işçilerin paylaşımlarının "kamusal çıkarlarla" ilgili olduğunu belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme Anonim Şirketinde (İZAYDAŞ) çalışan işçiler, bir bölümü 15 Temmuz darbe girişiminden sonra olmak üzere çeşitli tarihlerde sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti eleştiren paylaşımlar yapmıştı. İşçiler, "Erdoğan'ın oğlunu askere göndermemesi, diploması tartışması, sokağa çıkma yasakları, Abdullah Öcalan ile çözüm sürecinde yapılan görüşmeler, Mesut Barzani'nin AK Parti mitinglerine katılması" gibi birçok konuda eleştiriler yönelmişti.

AYM HER BİR İŞÇİYE 20 BİN TL TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMETTİ

Kocaeli Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın raporu üzerine altı işçinin sözleşmesi “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” gerekçesiyle tazminatsız olarak feshedildi. Kocaeli 5. İş Mahkemesi, "güven ilişkisinin zedelendiği" gerekçesiyle işçilerin işe iade taleplerini reddetti. Bu karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından da onandı. Bunun üzerine işçiler, son çare olarak AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

AYM, yaptığı değerlendirmede işçilerin özel hayata saygı hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın, yeniden yargılama yapılmak üzere Kocaeli 5. İş Mahkemesine gönderilmesine karar veren AYM, her bir işçiye 20 bin TL tazminat ödenmesine de hükmetti.

"KONUŞMALARIN ÇERÇEVESİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE POLİTİK ALANDA"

Kararın gerekçesinde, işçilerin genel olarak siyasetçileri, hükûmeti, kamu gücünü kullanan idarecileri ve onların siyasi ve idari davranışlarını hedef aldığı ve bakış açılarından bazı siyasetçilere, kamu görevlilerine ve hükûmet politikalarına yönelik sözler sarf ettiği anlatıldı. Başvurucuların açıklamalarında dile getirdikleri düşüncelerin kişilerin hayatlarının diğer bireylere kapalı ve mahrem alanına ilişkin olmadığı belirtilen kararda, "sosyal medya paylaşımlarında ele alınan konuların kamusal çıkarlarla ilgili olduğu ve toplumu yakından ilgilendiren konuşmaların çerçevesinin önemli ölçüde politik alanda kaldığı" vurgulandı.

"YEREL MAHKEME ÖZENLİ BİR YARGILAMA YAPMADI"

Yerel mahkemenin, ihtilafa konu içeriklerin niteliklerini ve kullanıldığı bağlamı, aynı zamanda söz konusu paylaşımların muhtemel etkilerini yeterli derecede ve detaylı bir şekilde incelemediği belirtilen kararda, "Güncel konularda ve sürmekte olan toplumsal tartışmaları ilgilendiren paylaşımların iş sözleşmesinin feshine gerekçe yapılması karşısında mahkemeler, başvurucular ile işveren arasındaki güven ilişkisinin koptuğu ve paylaşımların iş yerinde olumsuzluğa yol açtığı kabulüne dair ilgili ve yeterli gerekçeler sunamamıştır. Başvurucuların paylaşımlarının işveren ile aralarındaki güven ilişkisinin kopmasına neden olduğu yönündeki kabulün işverenin tek taraflı beyanına dayandığı ancak paylaşımların sonuçları itibarıyla iş sözleşmesinin sürdürülmesinin işverenden beklenemeyeceği hususunun işveren ve mahkemeler tarafından ortaya konulamadığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

"DEVLET YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ"

Kararda, paylaşımların 2011-2016 yılları arasındaki farklı tarihlerde yapılmasına rağmen paylaşımların yapıldığı tarihlerde başvurucuların kendilerine herhangi bir suçlama yöneltilmeden söz konusu işyerinde çalışmaya devam ettikleri anımsatıldı. Buna karşılık işten çıkarma yaptırımının amaçlanan hedeflere ulaşmak için son derece ağır olduğu vurgulanan kararda, yerel mahkemenin özenli bir yargılama yapmadığı, anayasal güvencelerin korunması açısından devletin yükümlülüklerini yerine getirmediği kaydedildi.