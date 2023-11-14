Bahçeli: AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasını ya da yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Bahçeli: AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Anayasa Mahkemesi’ni hedef aldı. Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasını ya da yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerine hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz.

Ara sıra keyfi yeterse boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan Büyükşehir Belediye Başkanını evine göndereceğiz. CHP ve HEDEP yönetimindeki diğer illeri Cumhur İttifakı'yla birleştireceğiz. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses olacak. Zillet ittifakının ayak oyunları sona erecek.

Çalışmaktan yorulmayacağız. Vatan ve millet sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Biden yönetiminin Filistinlilerin sürülmesini ve Gazze’nin işgalini doğru bulmadıklarını açıklaması bize göre sahte bir iyi niyet temennisinden ibarettir.

Yargıya saygı mecburidir bu kararın gereği TBMM’de derhal yapılmalı konu kapatılmalıdır.

AYM ile Yargıtay arasında hiyerarşik bir ilişki yoktur; bu mahkeme süper temyiz merci sıfatına da sahip değildir!

AYM, TBMM’e karşı yetki alanını genişleterek yasama ihmali olarak değerlendirdiği konularda kanun yapılıncaya kadar ihlal kararı vereceğini ilan etmektedir, halbuki bu mahkemenin yetkileri arasında yasal düzenleme etkinliği denetlemek diye bir şey söz konusu değildir.

Gazi Meclis, AYM’nin vesayeti altında hiç değildir!

(Meclis’te eylem yapan CHP’ye) AYM’nin yasamayı etkisiz haline getirme girişimini görmezden gelip Yargıtay’a laf etmesi küstahlıktır, hadsizliktir, seviyesizliktir!

AYM zulmün yanında milletin ve devletin karşısında bir mihrak olarak sivrilmiştir!"

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